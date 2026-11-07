Afyon’da 8 kişiyi öldüren caninin kan donduran hareketi! Cesetleri bakın ne yapmış?

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı seri cinayetlerin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Üç ayrı köyde ve dört farklı noktada pompalı tüfekle saldırılar düzenleyen Arif Sefa Özdemir'in, ilk cinayetlerin ardından kaçabilmek için karşılaştığı sürücüleri hedef aldığı ve araçlarını gasp ettiği belirlendi. İlk saldırı saat 15.10'da Ayazini köyü kırsalında gerçekleşti. Biçerdöver alım satımından kaynaklanan borç anlaşmazlığı yaşadığı Numan Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel ile buluşan Özdemir, çıkan tartışmanın ardından 3 kişiyi başlarından vurarak öldürdü.