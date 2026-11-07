Afyon’da 8 kişiyi öldüren caninin kan donduran hareketi! Cesetleri bakın ne yapmış?
Afyonkarahisar'da 45 dakika içinde 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in gerçekleştirdiği katliama ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İlk 3 kişiyi öldürdükten sonra kaçmak için araç gasp etmeye başlayan Özdemir'in, Kıyır köyünde önünü kestiği araçtaki Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'u (68) başlarından vurduğu, ardından çiftin cansız bedenlerini araçtan çıkararak yan yana dizdiği belirlendi. Şüphelinin, çiftin otomobilini alarak kaçışına devam ettiği öğrenildi.