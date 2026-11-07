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Afyon’da 8 kişiyi öldüren caninin kan donduran hareketi! Cesetleri bakın ne yapmış?

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Afyon’da 8 kişiyi öldüren caninin kan donduran hareketi! Cesetleri bakın ne yapmış?

Afyonkarahisar'da 45 dakika içinde 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in gerçekleştirdiği katliama ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İlk 3 kişiyi öldürdükten sonra kaçmak için araç gasp etmeye başlayan Özdemir'in, Kıyır köyünde önünü kestiği araçtaki Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'u (68) başlarından vurduğu, ardından çiftin cansız bedenlerini araçtan çıkararak yan yana dizdiği belirlendi. Şüphelinin, çiftin otomobilini alarak kaçışına devam ettiği öğrenildi.

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Foto - Afyon’da 8 kişiyi öldüren caninin kan donduran hareketi! Cesetleri bakın ne yapmış?

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı seri cinayetlerin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Üç ayrı köyde ve dört farklı noktada pompalı tüfekle saldırılar düzenleyen Arif Sefa Özdemir'in, ilk cinayetlerin ardından kaçabilmek için karşılaştığı sürücüleri hedef aldığı ve araçlarını gasp ettiği belirlendi. İlk saldırı saat 15.10'da Ayazini köyü kırsalında gerçekleşti. Biçerdöver alım satımından kaynaklanan borç anlaşmazlığı yaşadığı Numan Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel ile buluşan Özdemir, çıkan tartışmanın ardından 3 kişiyi başlarından vurarak öldürdü.

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Foto - Afyon’da 8 kişiyi öldüren caninin kan donduran hareketi! Cesetleri bakın ne yapmış?

Jandarmadaki ifadesinde cinayetleri önceden tasarladığını anlatan Özdemir, "Tartıştık, bu tartışmadan sonra ben bu şahısları öldürmeyi kafama koydum" dedi. Şüpheli, 3 kişiyi tarlaya bakma bahanesiyle kırsal alana götürdüğünü ve araçlarıyla kaçmalarını engelleyerek ateş açtığını itiraf etti.

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Foto - Afyon’da 8 kişiyi öldüren caninin kan donduran hareketi! Cesetleri bakın ne yapmış?

İlk saldırıdan yaklaşık 20 dakika sonra Kıyır köyüne ulaşan Özdemir, saat 15.30 sıralarında seyir halindeki bir otomobilin önünü kesti. Araçta bulunan Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'u (68) yakın mesafeden başlarından vurarak öldürdü. Cinayetlerin ardından ortaya çıkan en sarsıcı ayrıntılardan biri de Özdemir'in yaşlı çifte yaptıkları oldu. Şüphelinin, öldürdüğü çiftin cansız bedenlerini otomobilden çıkararak yol kenarında yan yana dizdiği, ardından araçlarını gasp ederek bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

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Foto - Afyon’da 8 kişiyi öldüren caninin kan donduran hareketi! Cesetleri bakın ne yapmış?

Gasp ettiği otomobille kaçışını sürdüren Özdemir, yaklaşık 1 kilometre ileride hayvan alım satımı yapan İsmail Şen ile karşılaştı. Şen'in tüfeği fark ederek polisi arayacağını söylemesi üzerine Özdemir'in ateş açarak onu da öldürdüğü öğrenildi. Şüpheli, ifadesinde kaçış güzergahında araç değiştirmek amacıyla saldırılarını sürdürdüğünü anlattı.

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

45 DAKİKADA 8 CAN! İNSANLIK BU KADAR MI ÖLDÜ? Bir insan, başka bir insanın canına nasıl bu kadar kolay kıyabilir? Üstelik öldürdüğü yaşlı karı kocanın cansız bedenlerini yan yana dizip hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam edebilir? Afyonkarahisar'dan gelen haber, insanın kanını donduracak cinsten. İddialara göre Arif Sefa Özdemir, yalnızca 45 dakika içerisinde sekiz insanın hayatına son verdi. Sekiz can, sekiz ocak, sekiz aile... Sekiz ayrı hayat bir caninin elinde karanlığa gömüldü. Ancak olayın bir ayrıntısı var ki, insanın aklının ve vicdanının kabul etmekte zorlandığı türden. Kaçmak için araç gasp etmeye çalışan saldırgan, Kıyır köyünde önünü kestiği otomobilde bulunan 73 yaşındaki Seydi Ahmet Aydoğmuş ile 68 yaşındaki eşi Satı Aydoğmuş'u başlarından vuruyor. Ardından yaşlı çiftin cansız bedenlerini araçtan çıkarıp yan yana diziyor. Sonra da otomobillerini alarak kaçışına devam ediyor. İnsan sormadan edemiyor: Bir insanın yüreği, başka bir insanın hayatını söndürecek kadar nasıl taşlaşır? Bir cani, öldürdüğü iki insanın bedenleri karşısında nasıl bu kadar soğukkanlı davranabilir? Burada yalnızca sekiz insanı öldüren bir saldırgandan söz etmiyoruz. Burada insan hayatının ne kadar değersizleştirilebildiğini, merhametin ve vicdanın nasıl yok sayılabildiğini de konuşmak zorundayız. Peki, biz nasıl bir toplum hâline geliyoruz? Elbette her suçu topluma yükleyemeyiz. Her insan kendi davranışından sorumludur. Hiçbir sosyal gerekçe, hiçbir geçmiş hikâyesi, hiçbir öfke sekiz insanı öldürmenin mazereti olamaz. Ancak bu tür facialar yaşandığında yalnızca failin yakalanmasıyla yetinmek de yeterli değildir. Suçun bütün yönleriyle araştırılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve benzer olayların önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması gerekir. Bir toplumda insan hayatının kutsallığı zedelenirse, orada yalnızca güvenlik değil, ahlak da yara alır. Biz çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren merhameti, sevgiyi, saygıyı, kul hakkını ve başkasının hayatına dokunmamayı öğretmek zorundayız. Çünkü insan olmak yalnızca nefes almak, yemek yemek, gezmek ve yaşamak değildir. İnsan olmak, başkasının canını kendi canı kadar değerli görebilmektir. Bir insanın eline silah alıp masumların hayatına son vermesi, yalnızca adli bir olay değildir. Bu, hukuk önünde en ağır şekilde hesap verilmesi gereken bir vahşettir. Devletin görevi de adaleti eksiksiz işletmek, suçluyu hak ettiği cezaya mahkûm etmek ve vatandaşının can güvenliğini sağlamaktır. Şunu da unutmayalım: Merhamet, suçluyu mazur görmek değildir. Adalet de intikam değildir. Adalet, suçun karşılığını hukuk içerisinde vermek ve masumların hakkını korumaktır. Bugün sekiz insanımızın ardından ağlıyoruz. Yarın başka bir ailenin aynı acıyı yaşamaması için bugünden düşünmek, sorgulamak ve tedbir almak zorundayız. Bir ülkede yollar, köprüler, binalar yapılabilir; teknoloji gelişebilir, ekonomi büyüyebilir. Ama insanın içindeki merhamet küçülüyorsa, orada çok ciddi bir meselemiz var demektir. Çünkü insanlığın en büyük felaketi deprem, sel veya savaş değildir yalnızca. Bazen en büyük felaket, insan suretinde dolaşan birinin başka bir insanın hayatını hiçbir vicdan muhasebesi yapmadan söndürebilmesidir. Seydi Ahmet amcaya, Satı teyzeye ve hayatını kaybeden diğer altı vatandaşımıza Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır diliyorum. Rabbim milletimizi böyle acılardan korusun. Ve unutmayalım: Bir insanın canı, hiçbir insanın öfkesi, hırsı veya ihtirasından daha değersiz değildir.

Molla kasım

Allah cc hz kuranda (sizin için kısasta hayat vardır) buyuruyor katilin cezasını maktülün yakınlarına bırakmıştır Allah cc ın koyduğu hükümlerle hükmetmemenin sonu budur işte yaşasın Allah cc ın hükümleri lanet olsun Allah cc ın hüküm koyduğu meselelerde hüküm koyanlara Allah cc hükümlerine ayak diretenlerin kendileri ve sevdikleri seri katillerin kurşunlarına hedef olsunlar.
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