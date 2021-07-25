2021-07-25 14:08:32 PKK'dan Afrin'de füze saldırısı! Yaralılar var
Terör örgütü PKK, kalleş saldırılarına Afrin'de devam etti.
Rus tankları, savaş uçakları ve füzeleri harekete geçti! Türkiye'yi de yakından ilgilendiren gelişme...
Terör örgütü PKK, kalleş saldırılarına Afrin'de devam etti.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine füze saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırıda, Afrin'in sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı.
Saldırıda 7 sivil yaralandı.
Sivil savunma merkezinde de hasar meydana geldiği aktarıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23