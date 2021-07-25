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Dünya
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PKK'dan Afrin'de füze saldırısı! Yaralılar var

2021-07-25 14:08:32
PKK'dan Afrin'de füze saldırısı! Yaralılar var

Terör örgütü PKK, kalleş saldırılarına Afrin'de devam etti.

#1
Foto - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine füze saldırısı gerçekleştirdi.

#2
Foto - Saldırıda, Afrin'in sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı.

Saldırıda, Afrin'in sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı.

#3
Foto - Saldırıda 7 sivil yaralandı.

Saldırıda 7 sivil yaralandı.

#4
Foto - Sivil savunma merkezinde de hasar meydana geldiği aktarıldı.

Sivil savunma merkezinde de hasar meydana geldiği aktarıldı.

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