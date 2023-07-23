Afrika sıcaklarında tandır mesaisi

Hissedilen hava sıcaklığının tandır başında daha yüksek olduğuna dikkat çeken Gülsüm Vural ise, "Hava şu anda çok sıcak. Ekstradan bir de tandırın başında olduğumuz için hissedilen sıcaklık 10 derece daha yüksek. Zor oluyor ama Hatay şartlarında iş bulabildiğimiz için en azından mutluyuz. En azından kazandığımızla çocuklarımızın karnını doyurabiliyoruz" şeklinde konuştu.