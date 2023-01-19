Adrenalin tutkunları çok sevecek! Helikopter ile şehir turu geliyor

Yapılan projeyle birlikte turizm kazandırmak açısından önemli bir yer olacağını belirten Metin, "Vatandaşlar meydana gelerek otoparka araçlarını park ettikten sonra buraya gelerek isterlerse çay içebilirler isterlerse de 12D sinemada Rize'yi seyredecekler. Daha sonrada kendi tercihlerine göre o bölgelere gitmiş olacak. Meydan Rize turizmi için çok önemli bir nokta. Biz daha ileri zamanda bunu bir kabin içerisinde farklı illerde yapılan Rize günlerine götürüp bütün vatandaşlarımıza Rize'yi tanıtmış olacağız. Meydan çevresinde yapacağımız projelerle beraber Rize meydanı bir anlam kazanmış olacak. Şuan her şey hazır film entegrasyonu yapılıyor. 1-2 hafta içerisinde de açılışını yapacağız. Türkiye'ye bir mesaj veriyoruz, çay Rize'de içilir. Burası 400-500 kişi kapasitesi olan bir yer olacak" ifadelerini kullandı.