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Hayat-Aktüel
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Adrenalin tutkunları çok sevecek! Helikopter ile şehir turu geliyor

2023-01-19 17:11:49
Adrenalin tutkunları çok sevecek! Helikopter ile şehir turu geliyor

Rize meydanına kurulan helikopterle birlikte vatandaşlar şehirde gezmek istedikleri noktaları önceden görerek rotalarını belirleyerek yola çıkacak.

#1
Foto - Adrenalin tutkunları çok sevecek! Helikopter ile şehir turu geliyor

Rize'nin merkezinde bulunan meydan içerisinde Rize Belediyesince kurulan kafeyle birlikte vatandaşlar çaylarını içtikten sonra Rize'nin turizm noktalarını helikopterde izleyebilecek. Yapılan projeyle birlikte turizm açısından farklı illerden gelen vatandaşların ilk önce helikoptere binerek kentte gezmek istedikleri noktaları önceden görerek rotalarını belirleyebilecek. 12 koltuklu helikopterde vatandaşlar 7 dakikalık Rize turuna çıkacak.

#2
Foto - Adrenalin tutkunları çok sevecek! Helikopter ile şehir turu geliyor

Meydanın içerisinde yer alan kafe ile ilgili açıklamalarda bulunan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yaklaşık 2 senedir Rize'miz için, milletimiz için bir kafe alanı yapılıyor. Biz çok amaçlı bir yer olsun diye aynı zamanda Rize'nin tescilli ürünlerini alt katta ikram ederken üst katta kentimizin turizm alanlarını tanıtan 360 Rize tanıtımlarını çekmeye başladık. Yaklaşık 1 buçuk yıldır da çekimler sürüyor. Çekimler dört mevsim Rize konseptinde olacağı için çekimler sürüyordu. Çekimlerimiz tamamlanınca 1 Ocak'ta sunuma verdik. Şimdide fiberden yapılmış olan 12 koltuklu helikopterimizde adeta bir cep sineması niteliğinde olacak. VR gözlükler takılarak, bizim dronelarla çektiğimiz görüntüler koltuklarla entegre olarak dronenun yamaçtan aşağı inişinde, bütün hareketlerinde yüksek bir adrenalinle beraber vatandaşlarımız Rize'nin bütün coğrafyasını, tarihini göstererek bütün Rize'yi tanıtmış olacağız" dedi.

#3
Foto - Adrenalin tutkunları çok sevecek! Helikopter ile şehir turu geliyor

Yapılan projeyle birlikte turizm kazandırmak açısından önemli bir yer olacağını belirten Metin, "Vatandaşlar meydana gelerek otoparka araçlarını park ettikten sonra buraya gelerek isterlerse çay içebilirler isterlerse de 12D sinemada Rize'yi seyredecekler. Daha sonrada kendi tercihlerine göre o bölgelere gitmiş olacak. Meydan Rize turizmi için çok önemli bir nokta. Biz daha ileri zamanda bunu bir kabin içerisinde farklı illerde yapılan Rize günlerine götürüp bütün vatandaşlarımıza Rize'yi tanıtmış olacağız. Meydan çevresinde yapacağımız projelerle beraber Rize meydanı bir anlam kazanmış olacak. Şuan her şey hazır film entegrasyonu yapılıyor. 1-2 hafta içerisinde de açılışını yapacağız. Türkiye'ye bir mesaj veriyoruz, çay Rize'de içilir. Burası 400-500 kişi kapasitesi olan bir yer olacak" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Adrenalin tutkunları çok sevecek! Helikopter ile şehir turu geliyor

Helikopter açıldığında ilk izleyenlerden olacağını ifade eden Togay Muradoğlu, "Helikopter güzel olmuş. Merakle ne olacak diye bekliyorduk. Bildiğim kadarı ile dünyada sadece 3 noktada bu var. Rize'yi 7 dakikada ilginç entrans bir adrenalinle birlikte izleme fırsatı bulacağız. İlk izleyenlerden birisi olacağım" dedi.

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