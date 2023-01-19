Adrenalin tutkunları çok sevecek! Helikopter ile şehir turu geliyor

Meydanın içerisinde yer alan kafe ile ilgili açıklamalarda bulunan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yaklaşık 2 senedir Rize'miz için, milletimiz için bir kafe alanı yapılıyor. Biz çok amaçlı bir yer olsun diye aynı zamanda Rize'nin tescilli ürünlerini alt katta ikram ederken üst katta kentimizin turizm alanlarını tanıtan 360 Rize tanıtımlarını çekmeye başladık. Yaklaşık 1 buçuk yıldır da çekimler sürüyor. Çekimler dört mevsim Rize konseptinde olacağı için çekimler sürüyordu. Çekimlerimiz tamamlanınca 1 Ocak'ta sunuma verdik. Şimdide fiberden yapılmış olan 12 koltuklu helikopterimizde adeta bir cep sineması niteliğinde olacak. VR gözlükler takılarak, bizim dronelarla çektiğimiz görüntüler koltuklarla entegre olarak dronenun yamaçtan aşağı inişinde, bütün hareketlerinde yüksek bir adrenalinle beraber vatandaşlarımız Rize'nin bütün coğrafyasını, tarihini göstererek bütün Rize'yi tanıtmış olacağız" dedi.