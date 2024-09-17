2024-09-17 12:42:34 Adnan Menderes'in idamının 63. yılı: Unutulmaz son sözleri
Bugün 17 Eylül 2024... Adnan Menderes'in idam edilmesinin üzerinden 63 yıl geçti. Türkiye’nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen gelişmelerden biri, başbakanı ve bakanları idama götüren süreç oldu. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından, sözde Yassıadada yargılamaları ile Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu idam edildi. 16-17 Eylül 1961’de yaşanan olayların üzerinden 63 yıl geçti. Ancak bu acı tablo, hala unutulmadı...