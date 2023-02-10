2023-02-10 15:42:16 Adıyaman'dan kahreden kareler
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde büyük zarar gören şehirlerden birisi de Adıyaman oldu. Şehirden acı görüntüler gelmeye başladı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde büyük zarar gören şehirlerden birisi de Adıyaman oldu. Şehirden acı görüntüler gelmeye başladı.
Adıyaman’da, meydana gelen yıkıcı depremde beton yığınlarının arasında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar tek tek toprağa veriliyor.
Yüzlerce binanın yıkıldığı 6 Şubat günü depreminde enkazlar da bulunan kişiler ekipler tarafından tek tek çıkarılıyor.
Binlerce kişinin beton yığınları arasına hayatını kaybedenler alınan ölüm raporlarının ardından Adıyaman Yeni Mezarlığa getiriliyor.
Burada iş makineleri ile kazılan mezarlara yan yana dizilen cenazeler ceset torbalarıyla birlikte defnediliyor.
apatılan mezarlıklarda kişilerin ölen yakınlarına ait kıyafetlerini yada özel eşyalarını mezar başına bağlaması ya da asması ise adeta yürekleri dağladı.
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