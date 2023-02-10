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Adıyaman'dan kahreden kareler

2023-02-10 15:42:16
Adıyaman'dan kahreden kareler

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde büyük zarar gören şehirlerden birisi de Adıyaman oldu. Şehirden acı görüntüler gelmeye başladı.

#1
Foto - Adıyaman'dan kahreden kareler

Adıyaman’da, meydana gelen yıkıcı depremde beton yığınlarının arasında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar tek tek toprağa veriliyor.

#2
Foto - Adıyaman'dan kahreden kareler

Yüzlerce binanın yıkıldığı 6 Şubat günü depreminde enkazlar da bulunan kişiler ekipler tarafından tek tek çıkarılıyor.

#3
Foto - Adıyaman'dan kahreden kareler

Binlerce kişinin beton yığınları arasına hayatını kaybedenler alınan ölüm raporlarının ardından Adıyaman Yeni Mezarlığa getiriliyor.

#4
Foto - Adıyaman'dan kahreden kareler

Burada iş makineleri ile kazılan mezarlara yan yana dizilen cenazeler ceset torbalarıyla birlikte defnediliyor.

#5
Foto - Adıyaman'dan kahreden kareler

apatılan mezarlıklarda kişilerin ölen yakınlarına ait kıyafetlerini yada özel eşyalarını mezar başına bağlaması ya da asması ise adeta yürekleri dağladı.

#6
Foto - Adıyaman'dan kahreden kareler

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