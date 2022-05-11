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Gündem
4
Adıyaman'da operasyon

2022-05-11 17:52:43
Adıyaman'da operasyon

Adıyaman-Kahta'da, özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

#1
Foto - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

#2
Foto - Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde arama yapıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde arama yapıldı.

#3
Foto - Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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