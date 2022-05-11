2022-05-11 17:52:43 Adıyaman'da operasyon
Adıyaman-Kahta'da, özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman-Kahta'da, özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde arama yapıldı.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
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