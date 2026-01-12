  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yetkiyi verdi artık İtalyanlar'a! Olmayınca olmuyor ve gelmeyecek gibi artık Akaryakıta gelecek zam açıklandı 'Arka planda anlaştılar' dedi: Türkiye F-35 alırsa karşılaşacağı şok sürprizi açıkladı Korkulan oldu: Paris FC'den Fenerbahçe'ye En-Nesyri teklifi çok düşük geldi! Emekli promosyonunda 2026 yarışı: Rakamlar 31 bin TL’ye dayandı! İşte banka banka güncel liste Başkan Erdoğan'a samimi ziyaret Motorunuz sizinle konuşuyor: Yağ rengi ipuçlarıyla binlerce liralık masrafı önleyin Galatasaray, Raphael Onyedika transferini bitirdi! Hem de sudan ucuza Türkiye'den Kaan'ı isityorlardı! Dost ülke bir anda Güney Kore ile masaya oturdu
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye ihanet eden Lübnan yetkiyi Katar'a verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye ihanet eden Lübnan yetkiyi Katar'a verdi

Rumlarla deniz yetki anlaşmasına imza atarak Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan Lübnan yönetimi kendi sularında doğalgaz aramya başlıyor. Katar'ın da bulunduğu konkorsiyuma yetki verildi.

1
#1
Foto - Türkiye'ye ihanet eden Lübnan yetkiyi Katar'a verdi

Lübnan hükümetinin kabine toplantısında duyurduğu anlaşma 9 Ocak 2026 Cuma günü Beyrut’ta düzenlenen resmi bir törenle imzalandı. Anlaşma ile TotalEnergies, Eni ve QatarEnergy konsorsiyumu Lübnan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (EEZ) yer alan 8. Blokta doğal gaz sondaj çalışmaları yürütecek. 8 numaralı blok, Lübnan'ın güney kıyılarından yaklaşık 70 km açıkta, yaklaşık 1700-2100 metre derinlikteki sularda yer alıyor.

#2
Foto - Türkiye'ye ihanet eden Lübnan yetkiyi Katar'a verdi

Konsorsiyumun önceki Blok 9’da açtığı Qana kuyusu kuru çıkmış ve başarısızlıkla sonlanmıştı.

#3
Foto - Türkiye'ye ihanet eden Lübnan yetkiyi Katar'a verdi

TotalEnergies CEO'su Patrick Pouyanné, "Lübnan'da keşif faaliyetlerine devam edeceğiz, şimdi odak Blok 8” açıklamasını yaptı.

#4
Foto - Türkiye'ye ihanet eden Lübnan yetkiyi Katar'a verdi

Konsorsiyum 3 yıllık keşif dönemini kapsayan ilk aşamada 1.200 km²'lik 3D sismik veri toplamak ve işlemekle yükümlü olacak. Sonrasında sondaj yap ya da vazgeç (drill or drop) kuralı işleyecek. 2029 başlarına kadar sondaj kararı alınmazsa blok terk edilecek. 

#5
Foto - Türkiye'ye ihanet eden Lübnan yetkiyi Katar'a verdi

Konsorsiyumda TotalEnergies yüzde 35 payla operatör konumunda iken, Eni yüzde 35, QatarEnergy yüzde 30 paya sahip. ENERJİ GÜNLÜĞÜ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız!
Gündem

VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız!

Türkiye'de İslâm ve değerlerine fiili savaş açıp her türlü ahlaksız düşünce ve akımı savunan, hem feminist hem katmerli kemalist Feyza Altun..
Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü
Gündem

Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü

Halep'i terör işgalinden kurtaran Suriye Ordusu mensubu silahlı kişilerin, çatışmada öldürdükleri PKK/SDG’li keskin nişancı bir kadın teröri..
Terörist başı Salih Müslim’in yeğeninden itiraf gibi açıklamalar: "Örgüt bölgeyi demir yumrukla yönetti!"
Gündem

Terörist başı Salih Müslim’in yeğeninden itiraf gibi açıklamalar: "Örgüt bölgeyi demir yumrukla yönetti!"

Köşeye sıkışan terör örgütü PKK-SDG’nin kirli çamaşırları, örgütün en üst kademesinden isimlerin yakınları tarafından deşifre ediliyor. Terö..
Kilauea yanardağı durdurulamıyor!
Dünya

Kilauea yanardağı durdurulamıyor!

Hawaii’de bulunan dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea, son 18 günde ikinci, bir yıl içinde ise tam 40'ıncı kez lav püskürtmeye başladı...
Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor
Gündem

Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor

Bir araştırma şirketi gençlerin en beğendiği milletvekillerinin hangi isimler olduğunu ortaya koydu. Listede yer alan CHP'lilerin yaptığı aç..
ABD'den Şara'ya YPG ricası: Teröristleri ölümden hamileri kurtardı
Dünya

ABD'den Şara'ya YPG ricası: Teröristleri ölümden hamileri kurtardı

PKK/YPG’li teröristleri, Halep’te ölümden hamisi Amerika kurtardı. Trump’ın Temsilcisi Barrack, teslim alınan teröristlerin, entegrasyon sür..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23