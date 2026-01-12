Türkiye'ye ihanet eden Lübnan yetkiyi Katar'a verdi
Rumlarla deniz yetki anlaşmasına imza atarak Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan Lübnan yönetimi kendi sularında doğalgaz aramya başlıyor. Katar'ın da bulunduğu konkorsiyuma yetki verildi.
Lübnan hükümetinin kabine toplantısında duyurduğu anlaşma 9 Ocak 2026 Cuma günü Beyrut’ta düzenlenen resmi bir törenle imzalandı. Anlaşma ile TotalEnergies, Eni ve QatarEnergy konsorsiyumu Lübnan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (EEZ) yer alan 8. Blokta doğal gaz sondaj çalışmaları yürütecek. 8 numaralı blok, Lübnan'ın güney kıyılarından yaklaşık 70 km açıkta, yaklaşık 1700-2100 metre derinlikteki sularda yer alıyor.
Konsorsiyumun önceki Blok 9’da açtığı Qana kuyusu kuru çıkmış ve başarısızlıkla sonlanmıştı.
TotalEnergies CEO'su Patrick Pouyanné, "Lübnan'da keşif faaliyetlerine devam edeceğiz, şimdi odak Blok 8” açıklamasını yaptı.
Konsorsiyum 3 yıllık keşif dönemini kapsayan ilk aşamada 1.200 km²'lik 3D sismik veri toplamak ve işlemekle yükümlü olacak. Sonrasında sondaj yap ya da vazgeç (drill or drop) kuralı işleyecek. 2029 başlarına kadar sondaj kararı alınmazsa blok terk edilecek.
Konsorsiyumda TotalEnergies yüzde 35 payla operatör konumunda iken, Eni yüzde 35, QatarEnergy yüzde 30 paya sahip. ENERJİ GÜNLÜĞÜ
