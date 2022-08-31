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Adana'dan güzel haber geldi

2022-08-31 16:33:44
Adana'dan güzel haber geldi

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

#1
Foto - Adana'dan güzel haber geldi

Ceritler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Adana'dan güzel haber geldi

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi.

#3
Foto - Adana'dan güzel haber geldi

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

#4
Foto - Adana'dan güzel haber geldi

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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