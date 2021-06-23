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Adana’da saldırı! Olay yerinden flaş görüntüler

2021-06-23 20:24:03
Adana’da saldırı! Olay yerinden flaş görüntüler

Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Çukurova Caddesi'nde yürüyen Mustafa Ok (56), aralarında husumet olduğu iddia edilen İsmail T. ile karşılaştı.

Çukurova Caddesi'nde yürüyen Mustafa Ok (56), aralarında husumet olduğu iddia edilen İsmail T. ile karşılaştı.

#2
Foto - Yaşanan tartışma sonrasında silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Ok, ağır yaralandı. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Ok, kurtarılamadı.

Yaşanan tartışma sonrasında silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Ok, ağır yaralandı. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Ok, kurtarılamadı.

#3
Foto - Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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