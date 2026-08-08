Baykar'dan Türkiye gündemine oturacak hamle: Yeni işe girişiyorlar, şirket açma hazırlıkları başladı

Halen Airbus A321 serisi, imalatçının tek koridordaki en büyük uçak modeli. Belirli yaşa gelen A321’ler özel işlemden geçirilerek kabini ve koltukları sökülüp kargo uçağı haline getiriliyor. A321’ler kabinin yanı sıra gövde altındaki alanda da kargo taşıyabiliyor. Yükün hızlı olarak yüklenebilmesi için uçağın sol tarafına büyük bir kargo kapısı takılıyor. Bu nedenle bu uçaklara P2F yani Passenger-to-Freighter (Yolcudan Kargoya) adı veriliyor.