Baykar'dan Türkiye gündemine oturacak hamle: Yeni işe girişiyorlar, şirket açma hazırlıkları başladı
Türkiye'nin savunma alanındaki önemli şirketlerinden birisi olan Baykar yeni bir işe girişiyor. İlana çıkan savunma devi personel alımı yapacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin savunma alanındaki önemli şirketlerinden birisi olan Baykar yeni bir işe girişiyor. İlana çıkan savunma devi personel alımı yapacak.
Dünyanın en büyük İnsansız Hava Aracı (İHA) imalatçısı haline gelen Baykar şirketi havacılık alanında yeni bir yatırım yapıyor. Baykar, hava kargo şirketi açmak üzere çalışmalara başladı.
İlk etapta bir adet Airbus A321P2F tipi kargo uçağı ile seferlere başlayacak şirket, bu alanda filosunu büyütmeyi de hedefliyor.
Tolga Özbek sitesinin özel haberine göre, Baykar’ın işe alım amaçlı açtığı kariyer sitesinde şu bilgiler yer aldı: “Yeni kurulacak ticari hava kargo taşımacılığı işletmemiz; ulusal ve uluslararası hava kargo taşımacılığı alanında emniyet, kalite ve operasyonel mükemmeliyet ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermeyi hedeflemektedir. Operasyonlarımız; ulusal ve uluslararası sivil havacılık mevzuatı ile şirket prosedürlerine uygun olarak yürütülecek olup, emniyet kültürünü merkeze alan, profesyonel ve sürdürülebilir bir organizasyon yapısı oluşturulacaktır”
Hava kargo şirketi için Baykar Kaptan Pilot, İkinci Pilot alımlarının yanı sıra Tehlikeli Maddeler Uzmanı, Yükleme Uzmanı, Yer İşletme Müdürü, Mali İşler Uzmanı, Güvenlik Müdürü, Ekip Planlama Müdürü, Sürekli Uçuşa Elverişlilik Müdürü, Kalite ve SMS Müdürü alımı da yapıyor.
Halen Airbus A321 serisi, imalatçının tek koridordaki en büyük uçak modeli. Belirli yaşa gelen A321’ler özel işlemden geçirilerek kabini ve koltukları sökülüp kargo uçağı haline getiriliyor. A321’ler kabinin yanı sıra gövde altındaki alanda da kargo taşıyabiliyor. Yükün hızlı olarak yüklenebilmesi için uçağın sol tarafına büyük bir kargo kapısı takılıyor. Bu nedenle bu uçaklara P2F yani Passenger-to-Freighter (Yolcudan Kargoya) adı veriliyor.
Uçağın toplam kargo kapasitesi ise 28 ton. Menzili 3 bin 800 km olan A321P2F, ülkemizde MNG Havayolları ve BBN tarafından kullanılıyor. A321P2F, rakiplerine göre yüzde 28 daha fazla hacim ile yüzde 22 daha fazla yük taşıma kapasitesi sunuyor. KAYNAK: TOLGA ÖZBEK
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