2024-07-30 09:28:19 Adana sıcağı besin zehirlenmesi vakalarını arttırdı
Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da hava sıcaklığının yükselmesi besin zehirlenmeleri vakalarını arttırdı. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, "Gıda zehirlenmesinde gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Bu çok yanlış bir uygulama" dedi. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana’da artan sıcaklıklarla birlikte yaz mevsiminde görülen besin zehirlenmesi vakalarında da artış görülüyor. Dışarıda herkesin severek tükettiği tavuk döner, et ve balık ürünleri ise en çabuk bozulan gıdalar arasında yer alıyor. Uzmanlar ise et ve tavuğun bilindik, güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini öneriyor.