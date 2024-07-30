Adana sıcağı besin zehirlenmesi vakalarını arttırdı

"Başvuran hasta sayısı arttı" İhlas Haber Ajansı’na konuşan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, "Hastalarda karın ağrısı, kramp ve ateş gözlemlenebiliyor. Belirtiler hafif seyredip birkaç gün içerisinde düzeliyor ancak bulantı ve kusma fazlaysa destek vermek gerekiyor. Bu dönemde bu vakaları sık görmeye başladık. Acil servise gıda zehirlenmesi semptomlarıyla başvuran hasta sayısı arttı" diye konuştu. "Saklanma dereceleri çok önemli" Sıcaklık artışının mikroorganizma ve bakteri sayısının artışına da yol açtığını aktaran Doç. Dr. Sümbül, "Et, tavuk ve deniz ürünleri taze tüketilip iyi pişirilmeli. Eksi 18 ve artı 4 derecede muhafaza edilmeli.