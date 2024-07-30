Adacıklar oluştu! Göletin içler acısı hali

İlçedeki bazı mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda tarımsal sulama için de kullanılan Türkmenli Göleti, son günlerde iyice azalan su seviyesi ile dikkat çekiyor. Göletteki su miktarı, şu anda kapasitesinin sadece yüzde 7'sine kadar düştü. Marmaraereğlisi ilçesi, bu yaz mevsiminde beklenen yağışları alamadı. Uzun süredir devam eden kuraklık, göletteki su miktarının hızla azalmasına neden oldu. Bölgede tarım ile uğraşan çiftçiler, su seviyesinin düşmesiyle birlikte büyük bir endişe içine girdi. Göletin bu denli su kaybı yaşaması, önümüzdeki günlerde tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilecek potansiyel bir tehlike olarak görülüyor.