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Yaşam
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Adacıklar oluştu! Göletin içler acısı hali

2024-07-30 18:34:49
Adacıklar oluştu! Göletin içler acısı hali

Tekirdağ'da bulunan Türkmenli Göleti'nde su seviyesi alarm vermeye başladı.

#1
Foto - Adacıklar oluştu! Göletin içler acısı hali

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti, yağışların yetersizliği ve kuraklık nedeniyle kritik bir seviyeye geriledi. Göletin su seviyesi yaz başından bu yana sürekli düşerken, sıcaklıkların zaman zaman 35 dereceye ulaşması durumu daha da kötüleştirdi.

#2
Foto - Adacıklar oluştu! Göletin içler acısı hali

İlçedeki bazı mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda tarımsal sulama için de kullanılan Türkmenli Göleti, son günlerde iyice azalan su seviyesi ile dikkat çekiyor. Göletteki su miktarı, şu anda kapasitesinin sadece yüzde 7'sine kadar düştü. Marmaraereğlisi ilçesi, bu yaz mevsiminde beklenen yağışları alamadı. Uzun süredir devam eden kuraklık, göletteki su miktarının hızla azalmasına neden oldu. Bölgede tarım ile uğraşan çiftçiler, su seviyesinin düşmesiyle birlikte büyük bir endişe içine girdi. Göletin bu denli su kaybı yaşaması, önümüzdeki günlerde tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilecek potansiyel bir tehlike olarak görülüyor.

#3
Foto - Adacıklar oluştu! Göletin içler acısı hali

Gölette suyun azalması sebebiyle adacıklar oluştu ve suyun dibindeki çalılıklar ortaya çıktı. Bu durum, göletin doğal yapısını ve ekosistemini tehdit ediyor. Su seviyesinin düşmesi, çevresel dengeleri bozarken, doğal yaşam için de büyük bir risk teşkil ediyor. Yetkililer, su tasarrufu konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye çalışırken, bölgede su yönetimi ve alternatif su kaynakları konusunda da çalışmalar yapıyor. Türkmenli Göleti'ndeki su seviyesinin düşmesi, yerel halkı ve çiftçileri tedirgin ederken, durumun daha fazla kötüye gitmemesi için acil önlemler alınması gerektiği belirtiliyor.

#4
Foto - Adacıklar oluştu! Göletin içler acısı hali

Su seviyesi düştüğü için göletin etrafında genişleyen çamur alanlar ve azalan su miktarı, göletin doğal yapısını da tehdit ediyor. Çevreciler, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetim stratejilerinin uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor.

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