Acun Ilıcalı almak istiyordu! O kulüpten resmi açıklama geldi

Birincisi Sayın Ilıcalı'nın bu arzusu, 2016 yılından bu yana kulübümüz için yoğun emek sarf eden birçok insanın meydana getirdiği başarının bir teyidi olarak bizler için kıvanç vesilesi olmuştur. İkincisi ve daha önemlisi, Sayın Ilıcalı'nın Fortuna Sittard ailesine katılımı, kulübümüzün uzun vadeli stratejik konumunu kalıcı olarak güçlendirme adına mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da, yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları ortadan kalkar kalkmaz önümüzdeki dönemin yol haritasını belirleme amacıyla bir araya gelmeyi beklemekteyiz."