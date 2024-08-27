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Yaşam
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Açtığı pankarta "Tayyip Dede"si sessiz kalmadı

2024-08-27 07:27:26
Açtığı pankarta "Tayyip Dede"si sessiz kalmadı

Bitlis'te dün yapılan "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için İstanbul'a götürülecek.

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Foto - Açtığı pankarta "Tayyip Dede"si sessiz kalmadı

Bitlis'te 2018'de kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşayan Koçyiğit, ailesi tarafından tedavi için İstanbul ve Batman'daki bazı hastanelere götürüldü, bu süreçte ameliyat da edildi.

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Foto - Açtığı pankarta "Tayyip Dede"si sessiz kalmadı

Maddi imkansızlar nedeniyle kızlarının tedavisini sürdüremeyen 3 çocuklu Koçyiğit ailesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslerini duyurarak yardım istemeye karar verdi.

#3
Foto - Açtığı pankarta "Tayyip Dede"si sessiz kalmadı

Baba Musa ve anne Ceylan Koçyiğit, kızlarını da alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dün Kiler İplik Fabrikası önündeki "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

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Foto - Açtığı pankarta "Tayyip Dede"si sessiz kalmadı

Törende konuşma yaptığı sırada babasının omuzunda "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı açan küçük Ada'yı fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız çocuğu ile ilgilenmesi için doktorunu gönderdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sonrasında ailenin yanına giderek, kız çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Açılış töreninin ardından baba Koçyiğit, kızı Ada ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek verdiği destekten teşekkür etti.

#5
Foto - Açtığı pankarta "Tayyip Dede"si sessiz kalmadı

Yetkililerin yaptığı görüşmeler sonrasında küçük Ada'nın gelecek hafta İstanbul'daki Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi edilmesi kararlaştırıldı. 4. sınıf öğrencisi Ada Koçyiğit, kendisine harçlık vererek bebek hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği için teşekkür etti. Tek isteğinin sağlığına kavuşmak olduğunu belirten Koçyiğit, "Bunun için pankart açarak Tayyip dededen yardım istedim. Tayyip dede de 'Sana yardımcı olacağız, gözlerinden ameliyat olmanı sağlayacağım' dedi. Ameliyat için İstanbul'a çağırdılar. Tayyip dede, 'İstanbul'da ameliyat olursan inşallah iyileşirsin' dedi." diye konuştu. Baba Koçyiğit de 2018'de kafasının arkasını çarpması sonucu kızında göz kayması oluştuğunu, bunu fark ettikten sonra kızlarını Bitlis Devlet Hastanesine götürdüklerini söyledi. Daha sonra kızını Batman'a oradan da İstanbul'daki bir hastaneye götürdüklerini anlatan Koçyiğit, şöyle konuştu: "1,5 yıl süren tedavinin ardından göz kaymasından dolayı İstanbul'da ameliyat edildi. Maddi imkanımız iyi olmadığından 3 yıl belediye başkanımızın ve o dönemki valimizin sunduğu yardımlarla kontrole gidip geliyorduk. 2022 yılında tekrar gittik ve tekrar ameliyat yapılacağını söylediler. Mecburen kızımın sağlığı için gözlerinin ameliyat edilmesini istiyoruz. İşsizim ve ekonomik durumum iyi olmadığından pankart açmaya karar verdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geldiğinde kızımla pankartı açtık. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı'mız buna sessiz kalmadı. İlk önce doktoru, sonra Sağlık Bakanımız benimle iletişime geçti. Cumhurbaşkanı'mızın doktorunun sekreteri beni arayarak kızımın bilgilerini istedi. Bakanlık yetkilileri de İstanbul'daki hastaneden veya kızımın eski doktorundan randevu almak için benimle iletişime geçti. Bu aşamadan sonra raporlarımızı hazırlayacağız. İstanbul'daki hastanede kızım tedavi olacak." Koçyiğit, desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını belirterek teşekkür etti.

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