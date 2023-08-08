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Acımasız babadan intikam işkencesi! Eşine kızıp hıncını 4 çocuğundan çıkardı

2023-08-08 09:12:42
Acımasız babadan intikam işkencesi! Eşine kızıp hıncını 4 çocuğundan çıkardı

İstanbul Kağıthane'de insanlık dışı görülmemiş olay yaşandı. Yasir Cakacık (35) kendisini terk eden eşini geri getirebilmek üzere evde bulunan 4 çocuğuna adeta işkence yaptı. Çocuklarını bir araya bağlayan cani baba, onları tokatlayıp birde videoya çekti. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savunmasında ise, "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim." dedi.

#1
Foto - Acımasız babadan intikam işkencesi! Eşine kızıp hıncını 4 çocuğundan çıkardı

Eşine az rastlanır olay İstanbul Kâğıthane'de yaşandı. Tekstil işiyle uğraşan Yasir Cakacık (35), yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle eşi tarafından terk edildi. 4 çocuğunu bırakan kadın Gaziantep'teki ailesinin yanına gitti.

#2
Foto - Acımasız babadan intikam işkencesi! Eşine kızıp hıncını 4 çocuğundan çıkardı

ÖNCE BAĞLADI SONRA DARP ETTİ Genç adam ise eşinden intikam almak için insanlık dışı bir yönteme başvurdu. En büyüğü 12 yaşında olan 4 çocuğunu bir araya toplayan adam, çocukları evinin ortasında ip ile birbirine bağladı.

#3
Foto - Acımasız babadan intikam işkencesi! Eşine kızıp hıncını 4 çocuğundan çıkardı

Çocuklarını darp edip bir de videoya kaydeden cani baba, eşine hakaretler yağdırdığı videoyu yakınlarına gönderdi.

#4
Foto - Acımasız babadan intikam işkencesi! Eşine kızıp hıncını 4 çocuğundan çıkardı

TÜYLER ÜRPERTEN SAHNELER İnsanın tüylerini ürperten sahnelerin yer aldığı video ile cani baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Yasir Cakacık, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" savunmasında bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adam, Metris Cezaevi'ne konuldu. Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi.

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