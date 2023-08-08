Acımasız babadan intikam işkencesi! Eşine kızıp hıncını 4 çocuğundan çıkardı

İstanbul Kağıthane'de insanlık dışı görülmemiş olay yaşandı. Yasir Cakacık (35) kendisini terk eden eşini geri getirebilmek üzere evde bulunan 4 çocuğuna adeta işkence yaptı. Çocuklarını bir araya bağlayan cani baba, onları tokatlayıp birde videoya çekti. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savunmasında ise, "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim." dedi.