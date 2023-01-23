Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Vatandaşlardan yoğun ilgi

Kağıthane'den metroya binerek havalimanına eşini karşılamak için gelen Selami Arat, metrodan çok memnun kaldığını belirterek "Çok güzel bir metro olmuş. Eşimi karşılayacağım. Eşimi alarak metroyla geri döneceğiz. Daha önce özel arabayla buraya geliyorduk. Metroyla arabadan daha hızlı geldik. Vesile olanlardan Allah razı olsun." dedi. Yeni açılan metro hattı ile İstanbul Havalimanı'nı gezmeye geldiğini söyleyen Zeki Doğan, "Çok güzel olmuş. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin. Metroyu çok güzel buldum. Bundan iyisi olamaz." şeklinde konuştu.