Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Vatandaşlardan yoğun ilgi

Suat Yazıcı da metroyu güzel bulduğunu ve çok hızlı bir yolculuk yaptığını ifade ederek "Turist rehberi olduğum için havalimanına sürekli yolcularım için gelip gidiyorum. En çok transferi kullananlardan biri benim. Şimdi havalimanına ulaşmam çok kolaylaştı. Metronun içini çok güzel buldum. Sanki bir metro istasyonuna değil de pahalı bir restorana ya da otele giriyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Duraklarda tuvalet de var. Çok lüks olmuş. Hepimize hayırlı olsun." dedi. Samsun'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Betül Süer ilk kez metroyu kullanacağını belirterek şunları kaydetti: