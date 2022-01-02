Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı Dev projeden dev tasarruf

"Daha önceki virajlı yollar ortadan kalkmış oldu, büyük bir yatırım. Zaman ve yakıt yönünden faydalı oldu. Modern bir köprü ve tünel, eskiye nazaran bin kat daha güzel. Bu yapılan şaheserin ekonomik olarak da bize faydası oldu. Kışın o eski yollarda kaymalar oluyordu, virajlı yoldu. Allah, yapanlardan, emeği geçenlerden razı olsun." "Çok güzel bir hizmet" Tır şoförü Turan Sabancı ise yeni köprü ve tünelin, ulaşımda sağladığı konforun yanında modern ve teknolojik yapısıyla bir ülkenin ulaşımdaki gücünü göstermesi açısından da gurur verici olduğunu dile getirdi. Ülkenin her neresinde olursa olsun böylesine büyük eserleri ve hizmetleri görmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Sabancı, şöyle konuştu: "Daha önce virajlı yollardan gidiyorduk, sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi köprüden girdiğin zaman direkt karşıdan çıkıyorsun, tünelden girdiğin zaman Malatya'ya geçiyorsun. Çok güzel bir hizmet. Batıyı doğuya, doğuyu batıya bağlayan güzergahta güzel bir tünel ve köprü. Allah devletimizden razı olsun böyle bir hizmette bulunduğu için."