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Yaşam
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Açılış Başkan Erdoğan yapacak! Türkiye’ye bir gerdanlık daha

2023-01-27 15:12:08
Açılış Başkan Erdoğan yapacak! Türkiye’ye bir gerdanlık daha

Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli 28 Ocak'ta açılacak.

#1
Foto - Açılış Başkan Erdoğan yapacak! Türkiye’ye bir gerdanlık daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta açılışını yapacağı Honaz Tüneli ve Çevre Yolu, Denizli’nin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak. Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan 2 bin 640 metrelik tünel ve 32 kilometrelik çevre yolu seyahat süresini 45 dakikadan 15 dakikaya indirecek.

#2
Foto - Açılış Başkan Erdoğan yapacak! Türkiye’ye bir gerdanlık daha

Hükümet, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yatırımları olmak üzere toplam 232 tesisin açılışını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli’nin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak Honaz Tüneli ve Çevre Yolu’nun da açılış kurdelesini kesecek. Projenin hizmete açılmasıyla İzmir, Aydın ve Pamukkale ile Uşak ve Ankara güzergahından Antalya ve Muğla istikametine gidecek araçlar Denizli şehir merkezine girmek zorunda kalmayacak. Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli ve Çevre Yolu ile seyahat süresi 45 dakikadan 15 dakikaya inecek. Ege’nin en büyüklerinden biri olan 2 bin 640 metrelik tünel ve 32 kilometrelik çevre yolu zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayacak.

#3
Foto - Açılış Başkan Erdoğan yapacak! Türkiye’ye bir gerdanlık daha

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz Tüneli ve Çevre Yolunun şehrin ilklerinden olduğunu belirterek, Denizli için çok önemli yatırımlar olduğunu söyledi. Projeye destekleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karasimailoğlu ile emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Zolan, “28 Ocak Denizli’miz için tarihi bir gün. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Honaz Tüneli ve Çevre Yolu’nun da içinde bulunduğu 232 tesisin açılışını gerçekleştireceğiz. 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’nda saat 13.00’te yapacağımız toplu açılış şölenimize tüm hemşehrilerimi bekliyorum” dedi.

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