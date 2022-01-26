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Sağlık
14
Aç karna içerseniz tam bir şifa kaynağı

2022-01-26 04:50:03
Aç karna içerseniz tam bir şifa kaynağı

Faydaları saymakla bitmeyen yoğurt suyu tam bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.

#1
Foto - Türk mutfağında sofraların vazgeçilmeyen lezzetidir yoğurt.

Türk mutfağında sofraların vazgeçilmeyen lezzetidir yoğurt.

#2
Foto - Çorbaya, makarnaya, salataya, Her çeşitte kendine bir yer bulur.

Çorbaya, makarnaya, salataya, Her çeşitte kendine bir yer bulur.

#3
Foto - Prebiyotik, kalsiyum ve protein açısından da olmazsa olmazlarımızdandır.

Prebiyotik, kalsiyum ve protein açısından da olmazsa olmazlarımızdandır.

#4
Foto - Her gün 1 kase yoğurt tüketimi uzmanlar tarafından tavsiye edilir.

Her gün 1 kase yoğurt tüketimi uzmanlar tarafından tavsiye edilir.

#5
Foto - Çeşitli baharatlar eklenerek tatlandırılabilir, damak zevkine göre tüketilebilir. Ancak önemli bir nokta daha var: Geride kalan suyu ne olacak?

Çeşitli baharatlar eklenerek tatlandırılabilir, damak zevkine göre tüketilebilir. Ancak önemli bir nokta daha var: Geride kalan suyu ne olacak?

#6
Foto - Yoğurt saklama kabında beklediği süre içinde yapısı gereği sulanmaya başlayacaktır.

Yoğurt saklama kabında beklediği süre içinde yapısı gereği sulanmaya başlayacaktır.

#7
Foto - Kimi insanlar bu suyu dökerek tüketmeyi tercih etseler de yoğurdun suyunun da tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Kimi insanlar bu suyu dökerek tüketmeyi tercih etseler de yoğurdun suyunun da tüketilmesi tavsiye ediliyor.

#8
Foto - Aç karna yoğurt suyu içmenin faydaları Yoğurt suyu az kalorili olması nedeniyle diyet yapanların gönül rahatlığı ile tercih edebileceği bir gıdadır. 100 ml yoğurt suyu tükettiğinizde sadece 20 kalori alırsınız.

Aç karna yoğurt suyu içmenin faydaları Yoğurt suyu az kalorili olması nedeniyle diyet yapanların gönül rahatlığı ile tercih edebileceği bir gıdadır. 100 ml yoğurt suyu tükettiğinizde sadece 20 kalori alırsınız.

#9
Foto - Aç karnına içilen yoğurt suyu sindirimi kolaylaştırır ve vücutta biriken yağların parçalanmasına yardımcı olur.

Aç karnına içilen yoğurt suyu sindirimi kolaylaştırır ve vücutta biriken yağların parçalanmasına yardımcı olur.

#10
Foto - Daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenler her sabah, kahvaltıdan önce yoğurt suyu içebilir.

Daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenler her sabah, kahvaltıdan önce yoğurt suyu içebilir.

#11
Foto - Kas kaybını önleyip sadece yağları yaktığı için de yoğurt suyu oldukça faydalıdır.

Kas kaybını önleyip sadece yağları yaktığı için de yoğurt suyu oldukça faydalıdır.

#12
Foto - Mutlu bağırsakların sırrı prebiyotik kaynağı yoğurt suyu, hazımsızlık sorunu yaşayanları da mutlu edebilir.

Mutlu bağırsakların sırrı prebiyotik kaynağı yoğurt suyu, hazımsızlık sorunu yaşayanları da mutlu edebilir.

#13
Foto - Aç karna içilen yoğur suyu yemek borusundan bağırsaklara kadar temizler. İshal ve kabızlığın önüne geçer.

Aç karna içilen yoğur suyu yemek borusundan bağırsaklara kadar temizler. İshal ve kabızlığın önüne geçer.

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