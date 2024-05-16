AB'nin düşünce kuruluşu EUISS'ten Türkiye raporu: Dünyanın dört kritik bölgesinde önemli güce sahip

"Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret istikrarlı bir şekilde artarken, Türkiye'nin Mısır'a ihracatı son 26 yılda yıllık ortalama yüzde 11,3 oranında yükseldi." bilgisi verilen raporda, ticaretin son yıllarda daha da hız kazandığı Mısır'ın da Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı yaptığı belirtildi. Raporda, THY'nin Mısır'a haftalık sefer sayısını 50'ye çıkardığı bildirildi. Türkiye'nin zengin Körfez ülkeleriyle bağları kuvvetlendirdiği anımsatılan raporda, bu stratejinin Körfez'den Türkiye'ye hızlı ve önemli miktarda mali destek gelmesini sağladığı, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan ciddi kaynak sağlandığı anlatıldı. Raporda, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle yaptığı ticaret anlaşmalarının daha yakın ilişkilerin temelini oluşturduğa işaret edildi. -Afrika- Raporda, Türkiye'nin son 20 yılda Afrika'daki etkisini artırdığı, çok yönlü dış politika yaklaşımının diplomasiyi, ekonomiyi, insani yardımı, kalkınmayı ve güvenliği kapsadığı vurgulandı. Sahra Altı Afrika'daki 40 Türk büyükelçiliğinden oluşan güçlü bir ağın, Türkiye'nin bölgede genişleyen erişimini ve ikili ilişkilerini desteklediği belirtilen raporda, "Hem kamu hem de özel sektörde güven inşa eden ve kalkınmayı teşvik eden Türkiye, Avrupalı ve Amerikalı ortakların devlet merkezli yaklaşımlarının aksine, Somali için arabulucu ve ortak olarak ortaya çıktı ve Somali barış sürecinin desteklenmesinde önemli bir rol üstlendi." tespiti yapıldı. Raporda, "Son zamanlarda Türkiye, Sahra Altı Afrika'daki faaliyetlerini güvenlik ve savunmayı da kapsayacak şekilde genişletti ve ortaklarının güvenlik yeteneklerini güçlendirmek için maddi destek ve eğitimin yanı sıra 'dron diplomasisi'ni de kullandı." ifadesi yer aldı. "Genel olarak, Türkiye'nin Afrika'daki sömürge karşıtı bir ortak olarak imajı, geniş kapsamlı ekonomik, kültürel ve güvenlik katkılarıyla birleştiğinde, tartışmalı konularda bile Afrika'yı destekleyebilecek güvenilir bir müttefik olarak algısını güçlendiriyor." tespiti yapılan raporda, "Türkiye'nin Afrika'ya yönelik sayısız faaliyetleri arasında Emine Erdoğan'ın 'First Lady Diplomasisi' özellikle takdiri hak ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda, Türkiye'nin AB için Afrika'da bir ortak olabilmesinin yanı sıra rakip olduğunun altı çizildi. Raporda, "Genel olarak Türkiye, Çin gibi diğer oyuncularla karşılaştırıldığında daha küçük bir yatırım portföyüne sahip olmasına rağmen kendisini Afrika için güvenilir bir müttefik olarak konumlandırıyor." ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin Afrika'daki stratejik yaklaşımının, hem Afrikalı elitlerde hem de halkta yankı uyandırdığı, ülke nüfuzunu, mali ve maddi katkılarının ötesine taşıdığı belirtilerek, Türkiye'nin kıtada limanlar, demir yolları, enerji tedariki, stratejik ticaret yolları üzerinde yer alan havalimanları gibi altyapı projelerine önemli yatırımlar yaptığı hatırlatıldı. Raporda, Türkiye’nin birçok ülkede oteller, konferans binaları ve spor sahaları gibi yatırımları da olduğu, özel-kamu ortaklıklarını ve yatırımları teşvik ettiği kaydedildi. "Güney Afrika, Nijerya, Fildişi Sahili, Gana ve Sudan, Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'daki en büyük ticaret ortaklarıdır." ifadesi kullanılan raporda, Türkiye ile Sahra Altı Afrika arasındaki ticarettin 2003'ten bu yana 8 kat arttığı vurgulandı. Raporda, "Ankara'nın Afrika ile ekonomik bağları altyapı, endüstriyel tesisler, enerji üretimi ve konaklama gibi çeşitli sektörleri kapsamaktadır." ifadesi yer aldı. "Sahra Altı Afrika'nın 36 ülkesinde 45 noktaya hizmet veren THY'nin hızlı büyümesi sayesinde ekonomik ilişkiler son on yılda gelişti." değerlendirmesi yapılan raporda, Türkiye'nin bölge ile ticaret ve doğrudan yatırımdaki payının etkileyici bir hızla arttığı bildirildi. Raporda, Türk özel sektör yurt dışı ilişkilerinin de geliştiği, 2014'te 16 olan Sahra Altı Afrika'daki iş konseylerinin, 2023'te 44'e çıktığı belirtildi. Türkiye'den üretim yatırımlarının arttığı kaydedilen raporda, özellikle Sahel bölgesindeki madencilik faaliyetlerine işaret edildi. Raporda, "Ankara'nın genel stratejisi, siyasi nüfuzunu güçlendirmeyi ve Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını ilerletmeyi amaçlıyor." ifadesi kullanıldı. Kaynak: AA