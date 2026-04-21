ABD’ye resmen çıkarma yaptık! Trump’ın özel ilgi gösterdiği sektörde Türk imzası
Türk gemi inşa sanayisi, ABD’nin en prestijli denizcilik fuarı Sea-Air-Space 2026’da stratejik bir gövde gösterisi yaparak ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın buzkıran ihalesi için resmi süreci başlattı. GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, Trump yönetiminin gemi inşasına yönelik korumacı politikaları esneten özel ilgisi sayesinde Türk tersanelerinin küresel üretim gücünü ABD pazarına taşıma fırsatı yakaladığını belirtti. Fin mühendisliği ve Türk hızıyla harmanlanan bu yeni iş modeliyle, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin savunma sanayii üzerinden zirveye taşınması hedefleniyor.