ABD’ye resmen çıkarma yaptık! Trump’ın özel ilgi gösterdiği sektörde Türk imzası

ABD'nin gemi inşa alanında uzun yıllardır korumacı bir politikası olduğunu anımsatan Özdemir, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gemi inşasına özel ilgi göstermesiyle sektörün işbirliklerine daha açık hale geldiğini belirtti. Özdemir, "Bu anlamda biz de burada Türkiye gemi inşasının kapasitesini göstermek istedik." dedi. Türkiye'nin 85 aktif tersanesiyle hem ticari hem de askeri alanda güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu işaret eden Özdemir, bu bilgi birikimini ve deneyimi dünyanın farklı ülkelerindeki paydaşlarla iş birliği yaparak geliştirmek istediklerini ifade etti.