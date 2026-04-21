  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’deki yolsuzlukta ağızları açık bırakan tape: Her şeyi dört dörtlük şerefsizin Hakan Fidan konuştu, Atina karıştı! Yunan medyasından itiraf gibi manşet: “Kirli ittifakın esiri olduk” “Devlet beni bulamaz” diyordu, MİT ensesine bindi! “Log” darbesini balyoz gibi indirdiler Türk devi yeni savunma konseptini kamuoyuna ilan etti: İHA'ları saniyeler içinde avlayıp gökyüzünü temizleyecek ABD’ye resmen çıkarma yaptık! Trump’ın özel ilgi gösterdiği sektörde Türk imzası Asya semalarına Türk damgası! HÜRJET’te imzalar atıldı, TUSAŞ Malezya’ya teknoloji sancağını dikti Köylüler rayiç bedeli kabul etmedi! Anlaşma sağlanamadı: Petrol için arazilere el konulacak 108 metrelik canavar sadece onun için havalanacak! Dünyanın en büyük uçağı geliyor ama içine asla yolcu binmeyecek Türkiye’den, Mavi Vatan’da tüm dünyayı titreten hamle! 41’i birden inşa ediliyor, herkes ters köşe olacak Türkiye'nin Hisar'ı aktif etmesi sonrası ayağa kalktılar: Birkaç saat bile dayanamayabiliriz
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'ye resmen çıkarma yaptık! Trump'ın özel ilgi gösterdiği sektörde Türk imzası

Türk gemi inşa sanayisi, ABD’nin en prestijli denizcilik fuarı Sea-Air-Space 2026’da stratejik bir gövde gösterisi yaparak ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın buzkıran ihalesi için resmi süreci başlattı. GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, Trump yönetiminin gemi inşasına yönelik korumacı politikaları esneten özel ilgisi sayesinde Türk tersanelerinin küresel üretim gücünü ABD pazarına taşıma fırsatı yakaladığını belirtti. Fin mühendisliği ve Türk hızıyla harmanlanan bu yeni iş modeliyle, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin savunma sanayii üzerinden zirveye taşınması hedefleniyor.

#1
Türkiye'nin gemi inşa sanayisi temsilcileri, ABD'nin büyük denizcilik ve savunma fuarlarından biri olan Sea-Air-Space 2026'ya katılım sağladı. Dünyanın önde gelen denizcilik ve savunma şirketleri, ABD'nin Maryland eyaletindeki National Harbor'da düzenlenen Sea-Air-Space 2026 fuarında bir araya geldi. Savunma teknolojilerindeki son ilerlemeler ve güncel stratejik gelişmelerin ele alındığı organizasyonda, yükselen startuplardan Fortune 500 şirketlerine kadar denizcilik ve savunma alanında faaliyet gösteren yüzlerce firma ürün ve hizmetlerini sergiledi.

#2
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) de Intel Marine firması ve sektör paydaşlarıyla fuarda yer alarak Türkiye'nin gemi inşa sektörünün kapasitesini ve teknolojik yetkinliğini tanıttı. GİSBİR'den yapılan açıklamada, ABD pazarına sunulan stratejik işbirliği modeliyle denizcilik sektöründeki kapasite ihtiyacına köklü çözümler getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

#3
ABD denizcilik sektöründe yaşanan yoğunluk ve altyapı ihtiyacına karşı Türkiye'nin küresel ölçekteki üretim yetkinliğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin gemi inşa ve onarımındaki yüksek standartlarını ABD pazarına taşıyan bu modelle iki ülke arasındaki ticari ve stratejik ilişkilerin bir üst seviyeye taşınmasının amaçlandığı kaydedildi. Açıklamada, ABD menşeli Intel Marine firması ile işbirliği yapılarak bazı Türk tersaneleri tarafından ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın (USCG) ihtiyaçları doğrultusunda açılan hafif ve orta sınıf buzkıran ihalesi için resmi teklif sürecinin başlatıldığı belirtildi.

#4
Ayrıca açıklamada, geliştirilen üçlü stratejik iş modelinde Fin mühendislik firmalarının buz sınıfı gemilerdeki ileri teknoloji tecrübesinin, Türk tersanelerinin inşa süreçlerindeki hızı ve verimliliğinin, ABD'nin operasyonel gerekliliklerini karşılayacak tersane altyapısıyla birleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı. GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik olarak ilk kez Sea-Air-Space fuarına katıldıklarını söyledi.

#5
ABD'nin gemi inşa alanında uzun yıllardır korumacı bir politikası olduğunu anımsatan Özdemir, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gemi inşasına özel ilgi göstermesiyle sektörün işbirliklerine daha açık hale geldiğini belirtti. Özdemir, "Bu anlamda biz de burada Türkiye gemi inşasının kapasitesini göstermek istedik." dedi. Türkiye'nin 85 aktif tersanesiyle hem ticari hem de askeri alanda güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu işaret eden Özdemir, bu bilgi birikimini ve deneyimi dünyanın farklı ülkelerindeki paydaşlarla iş birliği yaparak geliştirmek istediklerini ifade etti.

#6
GİSBİR Amerika Temsilcisi ve Intel Marine şirketinin kurucusu Pierce Vanlı da Amerikan gemi sanayisindeki ihtiyaçları karşılamayı, ABD'deki projeleri takip ederek Türkiye'deki tersanelere yönlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Vanlı, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu hafif ve orta sınıf buzkıran gemi projelerinin tasarım ve üretim süreçlerinde Türk tersanelerinin yer almasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23