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Abdulmalik el-Husi: Türkiye'nin bu işe bulaşmamasını tavsiye ediyoruz

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Abdulmalik el-Husi: Türkiye'nin bu işe bulaşmamasını tavsiye ediyoruz

İran destekli Husilerin lideri Abdulmalik el-Husi son verdiği röportajında Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaparak Yemen savaşına müdahil olmama çağrısında bulundu.

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Foto - Abdulmalik el-Husi: Türkiye'nin bu işe bulaşmamasını tavsiye ediyoruz

Yemen’deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Türkiye ve Pakistan’ın siyasi veya ekonomik çıkarlar uğruna Suudi Arabistan’ın yanında Yemen savaşına katılmaması gerektiğini söyledi. Açıklama, Hakan Fidan’ın Riyad’ın askerî ihtiyaçlarının özellikle teknik alanlarda karşılanabileceğini belirtmesinden iki gün sonra geldi.

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Foto - Abdulmalik el-Husi: Türkiye'nin bu işe bulaşmamasını tavsiye ediyoruz

İran destekli Husilerin lideri Abdulmalik el-Husi yaptığı açıklamada, "Suudilerin amacı, özellikle Türkiye ve Pakistan başta olmak üzere diğer ülkeleri halkımıza yönelik saldırılara dahil etmeye çalışmak.

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Foto - Abdulmalik el-Husi: Türkiye'nin bu işe bulaşmamasını tavsiye ediyoruz

Türkiye’ye, Pakistan’a ve tüm ülkelere, Suudi Arabistan’dan siyasi ve maddi kazanımlar elde etme umuduyla onun yanında savaşa dahil olmamalarını tavsiye ediyoruz.

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Foto - Abdulmalik el-Husi: Türkiye'nin bu işe bulaşmamasını tavsiye ediyoruz

Suudi Arabistan’a destek olan taraf kaybeder ve aynı zamanda halkımıza karşı işlenen suçların tüm sonuçlarını üstlenmek zorunda kalır. Suudlar Türkiye’yi, Pakistan’ı bu işe bulaştırmak istedi, sabah akşam yardım dileniyorlar.

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Foto - Abdulmalik el-Husi: Türkiye'nin bu işe bulaşmamasını tavsiye ediyoruz

Ülkemize 760’dan fazla hava saldırısı yapıldı. Pakistan veya Türkiye veya başka bir ülke bu kadar vurulsaydı devasa kriz çıkarmaz mıydı? Türkiye ve Pakistan’a bu işe bulaşmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

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Yorumlar

Vay vay

Bence de Türkiye bu işe karışmasın..

güzel ittifak

mekke medine mübarek topraklar, bırak türkiyeyi tüm dünya müslümanları arabistan ı savunmalı, saldırı kimden gelirse gelsin cevabı hemen verilmeli. adam ne diyor kimse karışmasın biz mübarek toprak falan demeden , oraları talan edelim, husiler acilen durdurulmalı.
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