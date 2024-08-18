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Spor
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Abdullah Avcı'yı tehdit etmişti! Enis Destan'ın annesi ‘R’ yaptı

2024-08-18 15:53:58
Abdullah Avcı'yı tehdit etmişti! Enis Destan'ın annesi ‘R’ yaptı

Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan'ın annesi Gül Destan, Abdullah Avcı'ya sitem etmişti. Gül Destan'dan yen bir açıklama geldi.

#1
Foto - Abdullah Avcı'yı tehdit etmişti! Enis Destan'ın annesi ‘R’ yaptı

Trabzonspor'un 22 yaşındaki golcüsü Enis Destan'ın annesi Gül Destan, Instagram hesabından Enis'in yeteri kadar forma şansı bulamamasından dert yanarak teknik direktörü Abdullah Avcı'yı sert sözlerle eleştirmişti.

#2
Foto - Abdullah Avcı'yı tehdit etmişti! Enis Destan'ın annesi ‘R’ yaptı

"Oğlum Enis ile aranızda ne sorun var?"

#3
Foto - Abdullah Avcı'yı tehdit etmişti! Enis Destan'ın annesi ‘R’ yaptı

Gül Destan paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

#4
Foto - Abdullah Avcı'yı tehdit etmişti! Enis Destan'ın annesi ‘R’ yaptı

"Sayın hocam buradan sesleniyorum. Oğlum Enis ile aranızda ne sorun var? Enis oynamak istiyor! Siz son 5 veya 10 dakikada süre veriyorsunuz. O yetmiyor bir de ters konuşuyorsunuz. Takım kaç haftadır yeniliyor. Son derece üzgün bir de üstüne gidiyorsunuz! Neden? Enis'in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim! Bunu herkes bilsin! Enis, pırıl pırıl yetenekli pivot santrfor. Süre verildiği takdirde elinden gelenin fazlasını yapıyor. Enis takımı için sahada savaş verirken hakemle tartışabilir. Gayet normal. Takımı önemsemese, değer vermese umrunda bile olmaz. Bunun için bahanelere sığınıp da Enis'e hakaret edemezsiniz! Siz defalarca arayarak Enis'i transfer ettiniz şimdi neden bu şekilde davranıyorsunuz? Diğerini 90 dakika, Enis'i 5 dakika... Sizin adaletiniz bu mu? Enis takımın 1. forveti olması gerekirken... Sizlere diyorum ki oğlumla uğraşmayın! Sonra sizinle de uğraşırlar bilmem anlatabildim mi? Oğlunuz yaşında, bir baba gibi davranın. Kaybetmezsiniz.

#5
Foto - Abdullah Avcı'yı tehdit etmişti! Enis Destan'ın annesi ‘R’ yaptı

Anne Gül Destan, Abdullah Avcı hakkındaki sert sözlerinin ardından yaptığı yeni açıklama geri adım attı. Gül Destan'ın son paylaşımındaki ifadeleri şöyle: "Timsahlar her zamanki gibi yine ortalığı karıştırmaya çıkmışlar. Allah ıslah etsin. Kötü her yerde kötüdür, değişmez. Benim ve oğlumun hocamızla hiçbir sorunumuz yok olmaz da. Tek kızdığım nokta Enis'in çok az süre alması. Enis futbol hastası. Takımını çok seviyor ve üstlere taşımak istiyor. Takım yenilince çok çok üzülüyor. Onun için de sinirleniyor, öfkeleniyor. Haklı olarak takımın 1. forveti olması gerekirken son 5 veya 10 dakika süre verilmesi çok büyük haksızlık. Kim olsa öfkelenir. Bende bir anne olarak çocuğumun üzülmesini istemiyorum. Olay bu..."

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