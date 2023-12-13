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Spor
13
Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

2023-12-13 15:36:58
Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

ERDOĞAN; ‘TÜRKİYE OLARAK BİZİM BAŞAT BİR ROL ÜSTLENMEMİZ GEREK’ ASİ SİSTEMİ İLE BAŞAT BİR ROL ÜSTLENİRİZ FARUK KOCA, YA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YAPTIRIM GÜCÜ SIFIRDIR. FİFA UEFA IFAB BİR YANA ERDOĞAN BİR YANA SAYGIDEĞER CUMHURBAŞKANIM PARMAĞINI ŞIKLAT VARI DURAKLAT FUTBOLU RAHATLAT EZBERLERİ BOZAN ENGELLERİ KALDIRAN HAİNLERİ DURDURAN VARI KALDIRAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN

#1
Foto - Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

Ankaragücü-Rizespor arasında oynanan maçta hakeme yapılan saldırı baştan itibaren izlenmeli olayın seyrine bakılmalıdır. Eksik ve hatalar tespit edilmelidir. Güvenlik önlemleri gözden geçirilmelidir. İnce eleyip sık dokunmalıdır. Nerede kimin hatası var ise bunların önlemi alınmalıdır. MENFUR SALDIRILAR DÜN OLDU. BU GÜN OLDU. YARINDA OLACAKTIR. Tarihte sıkı güvenlik önlemleri olmasına rağmen devlet başkanları ölümlü saldırılara maruz kalmıştır. Saldırıları gerçekleştirenler adalete teslim edilmiştir. Devlet yönetimine ara verilmemiştir. Ankaragücü-Rizespor arasında oynanan maçta hakeme yapılan saldırıyı gerçekleştirenler hakkında savcılık gerekli inceleme ve tahkikat başlatmıştır. Saldırı Adli mercilere intikal etmiştir. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan okula elini kolunu sallayarak giden saldırganlar tarafından darp edilen yaralanan hatta öldürülen öğretmenler ile ilgili okullarda eğitime ara verilmemiştir. Darp edilen öğretmenimiz görevinin başından ayrılmamıştır. CUMHURBAŞKANIMIZ; AYBÜKE ÖĞRETMEN filmini gözyaşları içerisinde izlerken Milli Eğitim Bakanlığı’na eğitim öğretimin iptal edilmesi talimatı vermemiştir. Kararlı ve güçlü açıklamalar yapmıştır. Sağduyulu hareket edilmelidir. Yayın gelirleri, kulüplerin gelirleri, sponsorluk anlaşmaları, futbolcular, futbol camiası çalışanları düşünülmelidir. Annesine küsen yaramaz çocuk gibi sorumsuz davranılmamalıdır. Menfur saldırıya verilen liglerin durdurulması ödülünü derhal son verilmelidir. Saldırıları gerçekleştirenlerle ilgili güvenlik önlemleri sıkılaştırılarak CUMHURBAŞKANIMIZIN; DURMAK YOK YOLA DEVAM sözüne istinaden derhal Trendyol Süper Lig bu haftaki program itibarı ile kaldığı yerden çok daha güçlü başlatılmalıdır. Ligler devam ederken kanun, yönetmelik, protokole karşı alınacak güvenlik önlemleri gibi düzenleme çalışmaları yapılmalıdır.

#2
Foto - Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

VAR GİBİ ÖZEL GÜVENLİK VAR Saldırı olayında stadyumda her türlü güvenlik önlemi olmasına rağmen Faruk KOCA protokol tribününden sahaya gelerek hakeme saldırana kadar hiçbir güvenlik önlemiyle karşılaşmamıştır. Protokol tribününden kalkarak sahada hakeme saldırana kadar özel güvenlik görevlileri neden müdahale etmedi. ÇÜNKÜ Faruk KOCA, ya özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi imkânsızdır. Faruk KOCA özel güvenlik görevlileri için işveren konumundadır. Faruk KOCA, ya özel güvenlik görevlilerinin yaptırım gücü sıfırdır. Aslında bu zafiyet öfke ile kalkan Faruk KOCA, nın kendisinde tasvip etmeyeceği saldırının gerçekleşmesine imkân vermiş zararla oturmasına neden olmuştur.

#3
Foto - Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

PROTOKOL YAKIN KORUMA İLE KORUNMALIDIR İçişleri bakanlığı tarafından mümkünse maçlarda Protokole koruma müdürü yeterli sayıda koruma görevlisi görevlendirilmelidir. Protokol mensuplarından maç esnasında öfkelenenleri tecrübesi ile ikna eder. Protokolden başka bir yere gitmesine imkân vermez olaylara başlamadan engel olur. Maç bitiş düdüğü ile saha koruma Müdürü ile koruma görevlileri hakemin etrafında yer alır. Güvenli bir şekilde sahayı terk etmesine eşlik eder.

#4
Foto - Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; ‘Yerli ve Milli ASİ Sistemi’ Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin, beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulacak. Her yarı alan ayrı bir orta hakem tarafından yönetilecek. Kırmızı yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak. Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Beyaz yarı alan orta hakemi topun kendi bölgesine gelmesini bekleyecek. Top beyaz yarı alana geldiğinde beyaz saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Bu defa kırmızı saha orta hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecek. Hakemler pozisyonlarla ilgili birbirine fikir beyan edecek. Orta hakemlerin saha içerisinde yaptığı uyarılar ve çıkan kartlar hangi oyun alanında verilirse verilsin ortak sayılacak. Kırmızı saha orta hakemi bir oyuncuya sarı kart versin. Beyaz saha hakeminin aynı oyuncuyu sarı kart versin. Daha önce bir sarı kartı olduğu için ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atacaktır

#5
Foto - Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ İLE VAR SİSTEMİ MUKAYESE EDİLEMEZ VAR SİSTEMİ; Monitör, Televizyon ekranı, Telefon, Var, Avar, Yarı Otomatik Ofsayt, VAR Odası gibi karmaşık anlaşılmaz içinden çıkılmaz haldedir .Her türlü suiistimale açıktır.

#6
Foto - Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Futbol sahasında seyircilerin gözleri önündedir Gizlisi saklısı yoktur. Basit ve sadedir. Telefon, Elektrik, Bilgisayar, Televizyon ekranı, internet, cepte internete gerek yoktur. Sahada başlayan maç Sahada biter. Her hangi bir suiistimal söz konusu değildir.

#7
Foto - Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

ERDOĞAN; ‘Yıkık. acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine varıyor. Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR’

#8
Foto - Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; ‘YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ sayesinde depremin yol açtığı yıkımın 104 milyar doları bulan maliyeti karşılamak için 208 ülkenin birlikte mücadele etmesi ile MÜMKÜNDÜR’

#9
Foto - Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

Depremzede kardeşlerimizin konut ihtiyacı için gerekli olan 104 milyar doları temin etmek için hep birlikte YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulamasını başlatmalıyız. VAR KIRMIZI KART VAR ASLINDA VAR HER ŞEYİN BAŞINDA VAR. VAR YÜZÜNDEN HER GÜN DAHA KÖTÜSÜ VAR. VAR SÖZLÜ SATAŞMA VAR. VAR SALDIRI VAR. VAR YARALANMA VAR. VAR HER MAÇTA YENİ OLAY VAR. ALLAH MUHAFAZA VAR KALICI SAKATLIK VAR. VAR ÖLÜM RİSKİ VAR.

#10
Foto - Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

SAYGIDEĞER CUMHURBAŞKANIM VARI HEMEN ŞİMDİ DURDURMALIYIZ FİFA, UEFA VE IFAB’TA OYUN KURUCU OLMAMIZI BAŞAT BİR ROL ÜSTLENMEMİZİ SAĞLAYACAK. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ BAŞLATMAK İÇİN TAKDİRLERİNİZE İHTİYAÇ VAR

#11
Foto - Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

VAR SİSTEMİNİ TEFARRUATLARI İLE BİRLİKTE ASİYE ATMA( Antakya’da işe yaramaz şeyler için ‘ASİYE AT’ sözü bir gelenektir) YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ BAŞLATMAYA HAZIRIZ

#12
Foto - Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

Futbol sahasında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlendiği diğerinin, beyaz yarı alan bırakıldığı kırmızı yarı alanı ayrı bir orta hakem beyaz yarı alanı ayrı bir orta hakem tarafından top kendi yarı alanına geldiği zaman maçı yönettiği YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ Trendyol Süper ligde başlatalım. Dünya ülkeleri bizi izlesin. Abdulla SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI ASİTÜRK

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