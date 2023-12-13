Abdulla Sönmez yazdı! Protokol bölümü çöküşte, çare Asi Sistemi...

Ankaragücü-Rizespor arasında oynanan maçta hakeme yapılan saldırı baştan itibaren izlenmeli olayın seyrine bakılmalıdır. Eksik ve hatalar tespit edilmelidir. Güvenlik önlemleri gözden geçirilmelidir. İnce eleyip sık dokunmalıdır. Nerede kimin hatası var ise bunların önlemi alınmalıdır. MENFUR SALDIRILAR DÜN OLDU. BU GÜN OLDU. YARINDA OLACAKTIR. Tarihte sıkı güvenlik önlemleri olmasına rağmen devlet başkanları ölümlü saldırılara maruz kalmıştır. Saldırıları gerçekleştirenler adalete teslim edilmiştir. Devlet yönetimine ara verilmemiştir. Ankaragücü-Rizespor arasında oynanan maçta hakeme yapılan saldırıyı gerçekleştirenler hakkında savcılık gerekli inceleme ve tahkikat başlatmıştır. Saldırı Adli mercilere intikal etmiştir. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan okula elini kolunu sallayarak giden saldırganlar tarafından darp edilen yaralanan hatta öldürülen öğretmenler ile ilgili okullarda eğitime ara verilmemiştir. Darp edilen öğretmenimiz görevinin başından ayrılmamıştır. CUMHURBAŞKANIMIZ; AYBÜKE ÖĞRETMEN filmini gözyaşları içerisinde izlerken Milli Eğitim Bakanlığı’na eğitim öğretimin iptal edilmesi talimatı vermemiştir. Kararlı ve güçlü açıklamalar yapmıştır. Sağduyulu hareket edilmelidir. Yayın gelirleri, kulüplerin gelirleri, sponsorluk anlaşmaları, futbolcular, futbol camiası çalışanları düşünülmelidir. Annesine küsen yaramaz çocuk gibi sorumsuz davranılmamalıdır. Menfur saldırıya verilen liglerin durdurulması ödülünü derhal son verilmelidir. Saldırıları gerçekleştirenlerle ilgili güvenlik önlemleri sıkılaştırılarak CUMHURBAŞKANIMIZIN; DURMAK YOK YOLA DEVAM sözüne istinaden derhal Trendyol Süper Lig bu haftaki program itibarı ile kaldığı yerden çok daha güçlü başlatılmalıdır. Ligler devam ederken kanun, yönetmelik, protokole karşı alınacak güvenlik önlemleri gibi düzenleme çalışmaları yapılmalıdır.