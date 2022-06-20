Abdülhamid Han 15 Temmuz'da göreve başlayacak

GURURLUYUZ, BUNLAR BÜYÜK HİZMETLER Bölgede kamp yaptığını ve karşısında 'Abdülhamid Han' gemisinin hazırlandığını belirten vatandaşlardan Kemal Savran, "Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Karşımızda Akdeniz, Abdülhamid Han manzarası, karşımızda Kıbrıs. Bugün burada kamp yapalım dedik. Gururluyuz. Dosta güven düşmana korku salan üretimlerimiz başladı çok şükür. Bunlar büyük hizmetler. İnşallah çocuklarımız ve geleceğimiz için güzel ve emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz" dedi. Kardeşiyle birlikte kamp yapanlardan Selahattin Savran da, 'Abdülhamid Han' gemisi manzarası karşısında kamp yapmanın kendileri için güzel olduğunu kaydetti. Muğla Fethiye'den gezi amaçlı geldiklerini anımsatan vatandaşlardan Tuğrul Kaynak ise, "Gelirken yol kenarında tesadüfen gördük. Televizyonlarda hep görüyorduk ama gerçekten muhteşem olduğunu canlı canlı bizzat gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.