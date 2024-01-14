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Dünya
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ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı

2024-01-14 23:05:45
ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı

Suriye'nin Deyrizor ilinde, ABD ordusunun konuşlandığı üsse saldırı gerçekleştirildi.

#1
Foto - ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırdı.

#2
Foto - ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı

ABD güçlerine ait hava savunma sistemleri, roketlerin 2'sini hedefine ulaşmadan imha etti. Bir roket ise üssün çevresine düştü.

#3
Foto - ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı

Diğer yandan üste konuşlu ABD güçleri, Fırat Nehri'n batı yakasında Haşşam beldesindeki İran destekli grupların mevkilerine roketlerle karşılık verdi.

#4
Foto - ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı

ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

#5
Foto - ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı

Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

#6
Foto - ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

#7
Foto - ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı

Kaynak: AA

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