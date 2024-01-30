ABD'nin silah ihracatı rekor kırdı! 238 milyar dolara ulaştı…

UKRAYNA’YA DESTEK SİLAH SATIŞINI ARTTIRIYOR ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya verilen desteğin, silah satışlarıyla ülke ekonomisine de katkıda bulunduğunu savunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Silah ve savunma ticareti, ABD’nin küresel ve bölgesel güvenlik üzerinde uzun dönemli etkileri olacak dış politika araçlarıdır" denildi. Ayrıca, açıklamada ABD’nin ardından en büyük silah satışı yapan ikinci ülke konumundaki Rusya’dan uzaklaşan ülkelerin satışları arttırdığı kaydedildi. DİĞER ÜLKELER DE SİLAHLARI ABD’DEN ALIYOR Avrupa dışında kalan ülkeler de ABD’den silah satın alıyor. Güney Kore 5-35 jetleri için 5 milyar dolar, Avustralya, C130J-30 uçaklar için 6.3 milyar dolar ve Japonya E-2D uçakları için 1 milyar dolarlık anlaşmalar yaptı.