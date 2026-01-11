ABD’nin Maduro operasyonunda gizemli silah iddiası: Venezuela askerleri kan kustu
ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu yakalamaya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
New York Post’un haberine göre operasyonda gizemli bir silah kullanıldı. Saldırıya maruz kalan Venezuela askerleri, ani sağlık sorunları yaşadıklarını anlattı. Askerler, burun kanaması ve kan kusma vakalarının eş zamanlı yaşandığını ifade etti.
Bazı askerlerin yere yığılarak hareket edemez hale geldiği bildirildi. Tanıklar, olay sırasında yoğun bir ses dalgasına benzer etki hissettiklerini söyledi. Söz konusu silahın yönlendirilmiş enerji silahı olabileceği iddia ediliyor.
ABD makamlarından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olay, uluslararası kamuoyunda ciddi endişe oluşturdu.
Uzmanlar, bu tür teknolojilerin savaş hukukunu yeniden tartışmaya açabileceğini belirtiyor.
