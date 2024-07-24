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Ekonomi
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ABD'li tahvil devi Türkiye'yi radarına aldı

2024-07-24 20:34:53
ABD'li tahvil devi Türkiye'yi radarına aldı

Tahvil devi Pimco, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Pimco Türk varlıklarına olumlu baktığını açıkladı.

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Foto - ABD'li tahvil devi Türkiye'yi radarına aldı

Dünyanın başlıca fon yöneticilerinden ABD'li Pimco'nun gelişmekte olan ülke piyasalarından sorumlu yöneticisi Pramol Dhawan, yüksek enflasyon endişeleri nedeniyle TCMB'nin "kısa vadede" sıkı para politikasını koruyacağını düşündüklerini belirtirken, fonun geçen yılın sonlarında artırdığı Türk varlıklarına olumlu gözle bakmaya devam ettiğini söyledi.

#2
Foto - ABD'li tahvil devi Türkiye'yi radarına aldı

Dhawan, para ve maliye politikasında atılan adımların cari açığın azalmasına ve döviz rezervlerinin atmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Türk varlıklarına karşı yapıcı yaklaşımı koruyoruz" dedi.

#3
Foto - ABD'li tahvil devi Türkiye'yi radarına aldı

Pimco, yönettiği yaklaşık 2 trilyon dolar varlık ile dünyanın başlıca fon yönetim şirketleri arasında yer alıyor.

#4
Foto - ABD'li tahvil devi Türkiye'yi radarına aldı

Dhawan, Yüksek enflasyona yönelik endişeler nedeniyle sıkı para politikasının devam etmesi bekleniyor. Politika yapıcılar, aldıkları pek çok makro ihtiyati tedbir ile parasal aktarım mekanizmasını iyileştirmeye çalışıyor.

#5
Foto - ABD'li tahvil devi Türkiye'yi radarına aldı

Uygulanan bu politikalar dış kırılganlıklarda etkilerini göstermeye başladı. Cari açık gerilerken, Merkez Bankası döviz rezervi biriktirmeye devam ediyor.

#6
Foto - ABD'li tahvil devi Türkiye'yi radarına aldı

Pimco geçen yılın sonlarında Türk varlıklarını portföyüne eklemişti.

#7
Foto - ABD'li tahvil devi Türkiye'yi radarına aldı

Dhawan, "Politika yapıcılar KKM miktarının kademeli olarak azalmasını sağlarken, dolarizasyonda düşüş devam ediyor" dedi.

#8
Foto - ABD'li tahvil devi Türkiye'yi radarına aldı

Yabancıların önümüzdeki günlerde Türk tahvillerine giriş yapması bekleniyor.

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