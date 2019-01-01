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ABD'li muhabir canlı yayını fark etmeyince... Mide bulandıran görüntü!

  • Program sunucusu, güncel yorumların ardından Suriye'de bulunan muhabirine bağlanmak için harekete geçtiğinde olanlar oldu.

  • Tam da o anda Suriye'deki muhabir, pasın kendisine atıldığından habersiz sözde 'doğal' davranıyordu!

  • Suriye'nin doğusunda bölgedeki son gelişmeleri rapor etmek için bekleyen muhabir önce sağ aline tükürüp elini saçlarına sürüyor, ardından da sol eline tükürüp aynı işlemi yapıyor.

  • Ve o anlar saniye saniye canlı yayında tüm izleyicilere izletiliyor.

  • Durumun farkına varan program sunucusu ise sağlıklı bir bağlantı yapılamadığını söyleyip ana stüdyoya dönüyor.

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