ABD'li muhabir canlı yayını fark etmeyince... Mide bulandıran görüntü!
Program sunucusu, güncel yorumların ardından Suriye'de bulunan muhabirine bağlanmak için harekete geçtiğinde olanlar oldu.
Tam da o anda Suriye'deki muhabir, pasın kendisine atıldığından habersiz sözde 'doğal' davranıyordu!
Suriye'nin doğusunda bölgedeki son gelişmeleri rapor etmek için bekleyen muhabir önce sağ aline tükürüp elini saçlarına sürüyor, ardından da sol eline tükürüp aynı işlemi yapıyor.
Ve o anlar saniye saniye canlı yayında tüm izleyicilere izletiliyor.
Durumun farkına varan program sunucusu ise sağlıklı bir bağlantı yapılamadığını söyleyip ana stüdyoya dönüyor.