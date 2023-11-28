2023-11-28 14:00:25 ABD'li iki dünya devi bankadan flaş “Türkiye” kararı! Tüm dünyaya böyle ilan ettiler
ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs ve Bank of America (BofA), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararı sonrası tekrar değerlendirdiği Türk bankalarında hedef fiyatlarını güncelledi. Goldman Sachs ve Bank of America, Türk bankacılık sistemi ve banka hisselerine ilişkin araştırma raporları yayınladı. ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs'ın raporunda, TCMB'nin, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 23 Kasım'da 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardığı ve faiz artırım döngüsünü yakında sonlandıracağı sinyali verdiği belirtildi.