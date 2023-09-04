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Yaşam
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ABD'li dağcı için ekipler seferber oldu | Morca Mağarası'nda yardım bekliyor!

2023-09-04 11:59:58
ABD'li dağcı için ekipler seferber oldu | Morca Mağarası'nda yardım bekliyor!

Morca Mağarası'nda bin metre derinlikte rahatsızlanan ABD'li dağcı ile ilgili çalışma sürüyor.

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Foto - ABD'li dağcı için ekipler seferber oldu | Morca Mağarası'nda yardım bekliyor!

Mersin'in Anamur ilçesinde 2 bin 100 rakımda yer alan Morca Mağarası'na inen ekipteki ABD'li dağcı bin metrede rahatsızlanması üzerine bölgeye gönderilen ekiplerin çalışması sürüyor.

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Foto - ABD'li dağcı için ekipler seferber oldu | Morca Mağarası'nda yardım bekliyor!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sugözü Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en derin 3'üncü mağarası Morca'ya aralarında yabancıların da olduğu 14 kişilik ekip dün iniş gerçekleştirdi. Toroslar dağlarının 2 bin 100 metreden girişi olan mağaraya inen ekipte yer alan ABD'li Marck Dick, yaklaşık bin metrede mide rahatsızlığı geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan dağcının yanında yer alan ekip arkadaşlarının ilgilendiği ve ilaçlarını almasının ardından sağlık durumunda düzelme olma olduğu belirtildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun koordinesinde her ihtimale karşı kurtarma çalışması planlandığı bildirildi.

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Foto - ABD'li dağcı için ekipler seferber oldu | Morca Mağarası'nda yardım bekliyor!

Öte yandan, bölgede bulunan AFAD, Jandarma ve UMKE ekiplerinin dağcılar için her türlü tedbirin aldığı öğrenildi.

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