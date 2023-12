Bank of America günü BRSAN hissesinde 519.088 lot net alış ile geride bıraktı. Günlük alışların net TL karşılığı 126.583.105 TL oldu. BRSAN hisseleri, Bank of America’nın geride bıraktığımız günde en fazla alış yaptığı beşinci hisse oldu. Hissede Bank of America’nın alışlarına karşılık satış tarafında İş Yatırım ve Ziraat Yatırım ilk iki sırayı paylaştı. Borusan’da dün satış baskısı altında geçen piyasada yatırımcılar bugün nefes aldı. Bugün yükseliş yönlü işlemler sonrası Bank of America’nın ve diğer kurumların önümüzdeki günlerde hissede nasıl hareket edeceği yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek. Kaynak: Rota Borsa