ABD'den Yunanistan'ı sarsan Türkiye hamlesi! İkinci haritayı yayımladılar

. Bu tamamen yanıltıcıdır, çünkü Lozan Antlaşması askersizleştirme konusunda koşullar koymamakta, ancak askerileştirme konusunda hafif kısıtlamalar getirmektedir. Pembe renkle, Yunanistan ve Türkiye arasında ihtilaflı olan ada, adacık ve kayalıklar gösterilmektedir. Dolayısıyla rapor, Kongre'ye pembe renkli ada, adacık ve kayalıkların ne Yunanistan'a ne de Türkiye'ye ait olmadığını söylemekte, böylece Türk uçuşlarının Yunan egemenliğini ihlal etmediğini savunmaktadır. Bu rapor Türkiye tarafından hazırlanmış olsaydı bu kadar insaflı olmazdı, zira Harita-1'de gösterildiği üzere Gavdos, Antipsara ve Kalogeri'nin dahi Yunan egemenliğine ait olmadığı, başıboş adalar olduğu söylenmektedir. Buna ek olarak, Türkiye'nin 25. meridyene kadar -Ege'nin ortasına kadar- her şeyi alması gerektiği belirtilmekte, hatta tam olarak 25. meridyende bulunan Kalogeras dahi egemenliği belirsiz bir başıboş kayalık olarak nitelenmektedir. Bu da raporun, Türkiye'ye olan desteğini kanıtlıyor.