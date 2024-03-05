ABD'den Yunanistan'ı sarsan Türkiye hamlesi! İkinci haritayı yayımladılar

Yunanistan'da bir kanat tamamen Batı'ya çıpalanmış durumdayken, bir kanat da ABD ile işbirliğini ve NATO üyeliğini sorguluyor. Ancak son zamanlarda öyle bir fikir ortaya atılmaya başlandı ki; ilginç şekilde Yunanlar arasında tartışılıyor. “Helenotürkizm” olarak nitelenen ve iki ülke arasındaki siyasi birliği savunan bu fikre göre, Atina, İstanbul ve Lefkoşa'dan oluşan üç başkentli bir “Doğu Akdeniz İmparatorluğu” kurulabilir. Atatürk-Venizelos dostluğuna dayandırılan bu öneri, aslında 1960'lardan bu yana hem Karamanlis hem de Özal'ın danışmanlığını yapmış olan Yunan tarihçi Dimitri Kiçikis tarafından yoğun şekilde gündeme getiriliyor. Bu fikri savunanlara göre; Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz bölgesinde bu iki tarihi süper gücün yokluğunun geride bıraktığı siyasi, kültürel ve ekonomik boşluğu dolduran iki dilli bir “Yunan-Türk Konfederasyonu” kurulmalı. Böylece bu konfederasyon Balkanlar, Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Kafkaslar ve Orta Asya'yı kapsayan bölgenin en büyük ekonomisine ve ordusuna sahip olacak ve coğrafi konumu nedeniyle kilit küresel süper güçlerden biri olacak. Bugün bir Türk-Yunan Konfederasyonu kurulsaydı, 924 bin 564 kilometrekarelik bir alanı kaplayacak ve yaklaşık 96 miyon nüfusa sahip olacaktı. Yunan sosyal medya kullanıcılarının son günlerde üzerinde tartıştığı bir mesajda da şöyle yazıyor: