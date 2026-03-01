ABD’den kritik “Türkiye” kararı: Tam 22 şehir için talimat verildi! Sebebi de bir hayli ilginç
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, bölgede artan askeri gerilimi gerekçe göstererek Türkiye’nin güneydoğusundaki 22 ili kapsayan kritik bir seyahat uyarısı yayımladı. Adana Konsolosluk bölgesindeki personeline bu illerden kaçınmaları talimatını veren Büyükelçilik, olası Batı karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşebileceği uyarısında bulundu. Listede özellikle sınır illerine dikkat çekilirken, vatandaşların kalabalık alanlardan ve protestolardan uzak durması tavsiye edildi.