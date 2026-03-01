  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
ABD’den kritik "Türkiye" kararı: Tam 22 şehir için talimat verildi! Sebebi de bir hayli ilginç
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD’den kritik “Türkiye” kararı: Tam 22 şehir için talimat verildi! Sebebi de bir hayli ilginç

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, bölgede artan askeri gerilimi gerekçe göstererek Türkiye’nin güneydoğusundaki 22 ili kapsayan kritik bir seyahat uyarısı yayımladı. Adana Konsolosluk bölgesindeki personeline bu illerden kaçınmaları talimatını veren Büyükelçilik, olası Batı karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşebileceği uyarısında bulundu. Listede özellikle sınır illerine dikkat çekilirken, vatandaşların kalabalık alanlardan ve protestolardan uzak durması tavsiye edildi.

#1
Foto - ABD’den kritik "Türkiye" kararı: Tam 22 şehir için talimat verildi! Sebebi de bir hayli ilginç

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İsrail ile birlikte İran'a yönelik başlatılan saldırıların ardından Türkiye'de görev alan personeline yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "22 ili kapsayan ABD Adana Konsolosluk bölgesine seyahatten kaçınmaları talimatı verildiği" belirtildi.

#2
Foto - ABD’den kritik "Türkiye" kararı: Tam 22 şehir için talimat verildi! Sebebi de bir hayli ilginç

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bölgesel gelişmeler nedeniyle, ABD hükümetinin Türkiye'deki personeline Türkiye'nin en güneydoğusundaki 22 ili kapsayan ABD Adana Konsolosluk bölgesine seyahatten kaçınmaları talimatı verilmiştir. ABD dış politikasına yönelik olumsuz algı, Türkiye'de ABD veya Batı karşıtı gösteriler ve ABD karşıtı söylemler gibi eylemlere yol açabilir.

#3
Foto - ABD’den kritik "Türkiye" kararı: Tam 22 şehir için talimat verildi! Sebebi de bir hayli ilginç

Geniş kapsamlı toplantılar artan polis varlığına, yolların kapatılması ve trafik aksaklıklarına neden olabilir. Barışçıl amaçlı olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplanma, kısa sürede tırmanarak şiddet olaylarına dönüşebilir. Orta Doğu bölgesindeki askeri faaliyetler, Türkiye'ye/Türkiye'den hava yolu ulaşımı da dahil olmak üzere uluslararası seyahatleri aksatabilir."

#4
Foto - ABD’den kritik "Türkiye" kararı: Tam 22 şehir için talimat verildi! Sebebi de bir hayli ilginç

Açıklamadaki "Alınması Gereken Önlemler" bölümünde, "İran, Irak ve Suriye sınırlarına komşu bölgeler dahil olmak üzere Türkiye'nin güneydoğusundaki Adana Konsolosluk bölgesine seyahatten kaçınılması", "ABD veya İsrail ile açıkça ilişkilendirilen ya da Batılıların sıkça bulunduğu yerlerde dikkatli olunması" ve "protesto ve gösteri alanlarından uzak durulması" gibi tavsiyelerde bulunuldu.

