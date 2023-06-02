ABD'den dikkat çeken F-16 açıklaması! Kendi ülkesini eleştirerek gerçeği açığa çıkardı

TÜRKİYE- ABD İLİŞKİLERİNİ NASIL BİR GELECEK BEKLİYOR? James Jeffrey Ankara Washington arasındaki ilişkilerde değişiklik beklemediği görüşünde. Jeffrey'e göre ABD Kongresi lobilerin etkisinde ve Biden yönetimi F16 satışı ile ilgili Kongre'ye baskı kurmak zorunda. "Bence ilişkilerin aynı devam etmesini bekleyebilirsiniz. Ama burada temelde iki sorun var. Normal bir eylemsel ilişki öngörülebilirliği gerektirir. Hem Washington hem de Ankara'da öngörülemeyen unsurlar var. Burada dürüst olacağım. Öncelikle, lobiler var. Örneğin; bizde bir grup senatör var diyorlar ki Türkiye'nin F-16 savaş uçağı satın alması konusunda ilerlemeye hazırız ama Türkiye'nin de bizim için önemli olan bir konuda bize yardım etmesini isteriz ki bu İsveç'in NATO'ya üyeliği. Tamam, bu klasik eylemsel diplomasi ve bunun icabına bakabiliriz. Ama daha sonra bazı senatörler Türkiye ne yaparsa yapsın F-16 satışına karşı çıkmak için bir mektup imzaladılar, öngörülemeyen şey bu. Dışişleri bakanı Blinken'ın dün söylediği doğruydu. F-16 ile İsveç meselesi birbirine bağlı değil. Ama 31 Senatör bir mektup imzaladılar ve eğer onların F-16 için onay vermesini istiyorsanız, ki onların onayı olmadan F16 meselesinin sonuçlanmasını görmek zor, o zaman İsveç ile ilgili bir ilerleme olmak zorunda. Kongre üyeleri Amerikan halkının temsilcileri, bizde bölünmüş hükümet böyle işliyor. Ben olsam bunun üzerinde çok durmazdım. Bence İsveç, tıpkı Finlandiya gibi, kritere uyan adımlar atarsa Türkiye İsveç'in üyeliğinde ilerler ve böylece Türkiye'ye F-16 satışı konusunda da ilerleme olur. Ama şu da önemli ki; İsveç NATO'ya üye olsun ya da olmasın başkan Biden'ın bazı senatörlerle angaje olması gerek. Bu, Amerikan siyasi hayatında bir faktördür. Biden yönetimi Kongre üzerinde baskı kurmaya hazır olduğu zaman gerçekten baskı kurmak zorunda. Biden yönetimi bu baskıyı kurmazsa satış gerçekleşmez."