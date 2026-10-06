ABD'de salgın alarmı: 108 kişide tespit edildi!
ABD'nin New York eyaletinde kızamık vakaları nedeniyle acil durum ilan edildi. 3 Ekim itibariyle 108 kişide vaka tespit edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin New York eyaletinde kızamık vakaları nedeniyle acil durum ilan edildi. 3 Ekim itibariyle 108 kişide vaka tespit edildi.
ew York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde hızla yayılan kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan etti. ABD'de 2025 yılında başlayan tarihi vaka artışlarından bu yana ilk kez bir eyalet bu yönde bir adım atarken, kırsal kesimlerdeki aşısız topluluklarda artan vakalar yetkilileri alarma geçirdi.
NEW YORK'TA EYALET ÇAPINDA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ Yeni yayımlanan kararnameye göre, New York eyaletinde 3 Ekim itibarıyla bu yıl toplam 108 kızamık vakası tespit edildi. Bu vakaların 92'sinin 15 Temmuz'dan sonra aşılanma oranlarının düşük olduğu 18 farklı bölgedeki kırsal yerleşimlerde görülmesi, salgının yayılma hızını gözler önüne seriyor.
Valilik ofisinden yapılan açıklamada, vakaların yedisinin New York şehrinde, 101'inin ise eyaletin diğer bölgelerinde olduğu belirtildi. Yerel sağlık departmanlarının temmuz ayından bu yana kırsal kesimlerde 1000'den fazla kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (KKK) aşısı uyguladığı bildirildi. Vakaların kırsal topluluklarda hızlı bir artış göstermesi üzerine eyalet yönetimi, aşı uygulayabilecek sağlık profesyonellerinin kapsamını genişletti. Pazartesi günü yürürlüğe giren ve 4 Kasım'a kadar geçerli olacak acil durum yetkileri kapsamında, kayıtlı hemşirelere şüpheli kızamık vakaları için test talep etme yetkisi verilirken, eczacıların da iki yaşından itibaren çocuklara aşı yapabilmesinin önü açıldı. Ayrıca, yetişkin hastaların özel onayı aranmaksızın tüm KKK aşılarının 72 saat içinde eyalet veya New York şehri bağışıklama kayıtlarına bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Ancak aşı uygulamasının kendisi için hasta veya yasal vasisinin onayı gerekmeye devam ediyor.
Federal verilere göre, ABD'de 2000 yılında tamamen ortadan kaldırıldığı ilan edilen kızamık, takip eden çeyrek asır boyunca ülke çapında yılda ortalama yalnızca 180 vakayla sınırlı kalmıştı. Ancak hastalık 2025 yılında endişe verici bir şekilde yeniden yükselişe geçti. Geçtiğimiz yıl Batı Teksas'ta en az 762 vakanın görüldüğü salgının ardından, Güney Carolina'da nisan ayında sona eren başka bir salgında vaka sayısı bine ulaşmıştı.
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