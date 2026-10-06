ABD'de salgın alarmı: 108 kişide tespit edildi!

Valilik ofisinden yapılan açıklamada, vakaların yedisinin New York şehrinde, 101'inin ise eyaletin diğer bölgelerinde olduğu belirtildi. Yerel sağlık departmanlarının temmuz ayından bu yana kırsal kesimlerde 1000'den fazla kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (KKK) aşısı uyguladığı bildirildi. Vakaların kırsal topluluklarda hızlı bir artış göstermesi üzerine eyalet yönetimi, aşı uygulayabilecek sağlık profesyonellerinin kapsamını genişletti. Pazartesi günü yürürlüğe giren ve 4 Kasım'a kadar geçerli olacak acil durum yetkileri kapsamında, kayıtlı hemşirelere şüpheli kızamık vakaları için test talep etme yetkisi verilirken, eczacıların da iki yaşından itibaren çocuklara aşı yapabilmesinin önü açıldı. Ayrıca, yetişkin hastaların özel onayı aranmaksızın tüm KKK aşılarının 72 saat içinde eyalet veya New York şehri bağışıklama kayıtlarına bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Ancak aşı uygulamasının kendisi için hasta veya yasal vasisinin onayı gerekmeye devam ediyor.