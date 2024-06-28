ABD’de büyük gün! Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında karşı karşıya

SINIR GÜVENLİĞİ Biden, "Biz iki partinin de onayladığı bir kanun için çok çalıştık. Trump başkanken aileleri ayırmak istiyordu. Ben onu yapmadım." dedi. Trump, "Sınırları açmaya karar verdi. Her yerden ülkemize geliyorlar. Tarihin en kötü sınırına sahibiz." açıklamasında bulundu. RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI Donald Trump: Gerçek bir başkanımız olsaydı, Putin Ukrayna'yı asla işgal etmezdi. Rusya'yı cesaretlendirdi. Afganistan'da o kadar kötüydü ki, Putin bunu izledi ve bu beceriksizliği gördü. İsrail de işgal etmezdi. İran benden korkuyordu. Bu adamın idaresinde tüm dünya patlıyor. 200 milyar dolar verdi Ukrayna'ya. Zelenskiy gelmiş geçmiş en iyi pazarlamacı. Seçilmeden önce bu sorunu çözeceğim. Joe Biden: Yüz binden fazla Amerikalıyı Afganistan'dan dışarı çıkardık. Kiev'i 5 günde alacağız dedi Putin ama bunu yapamadı. Putin bir savaş suçlusu. Sovyet İmparatorluğu'nu getirmek istiyor. Ukrayna'yı alınca duracağını mı zannediyorsunuz?