2024-06-28 06:19:36 ABD’de büyük gün! Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında karşı karşıya
Joe Biden ve Donald Trump için büyük gün geldi. ABD’de Kasım 2024 başkanlık seçimlerine beş aydan kısa bir süre kala Demokratları ve Cumhuriyetçilerin adayları Biden ve Trump CNN canlı yayınında karşı karşıya geldi. Canlı yayın karşılaşmasının seçimler için büyük fikir vereceği düşünülürken kamuoyu yoklamaları da peş peşe geliyor. İlk anketler ABD başkanlık seçimleri hakkında ne diyor? Gafları ile gündemden düşmeyen Biden’ın canlı yayında ne yapacağı ise en çok merak edilenler arasında. Peki, aylardır beklenen canlı yayın karşılaşması nasıl olacak? İşte, tüm detaylar…