ABD'de acil durum ilanı

New Jersey’de bugün için kar yağışından dolayı okullar tatil edildi, New York’ta ise okulların açık kalması kararlaştırıldı. Kar yağışı, özellikle New York şehrinde sabah saatlerinde trafik yoğunluğuna ve metro gibi toplu taşıma araçlarında gecikmelere neden oldu, bölgedeki havalimanlarında da yüzlerce uçuş iptal edildi, bazı uçak seferleri ertelendi. Ulusal Meteoroloji Servisi, buzlu hava koşullarının gün boyunca devam edeceğini, kar yağışının Rhode Island, Massachusetts ve Maine gibi kuzey eyaletlerde etkisini sürdüreceğini bildirdi.