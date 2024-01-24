2024-01-24 01:07:42 ABD uçakları Irak'ta saldırı düzenledi
Bir süredir Irak'taki üsleri hedef alınan ABD'nin Haşdi Şabi milislerini savaş uçaklarıyla vurduğu bildirildi.
Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!
Türkiye'de tüm marketlerde satılan Falım sakızla ilgili şok gelişme! Almanlar 'hile var' diyerek duyurdu
Ezber bozan gelişme: Süper lig devi Beşiktaş'ta gündem artık transfer! Taraftarlar isyan sinyalini verdiler...
Bir süredir Irak'taki üsleri hedef alınan ABD'nin Haşdi Şabi milislerini savaş uçaklarıyla vurduğu bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan Haşdi Şabi'ye bağlı askeri fakülteye ABD'nin saldırı düzenlediği iddia edildi.
Yerel basınında çıkan haberlere göre, ABD'ye ait uçaklar, Babil'in Curf el-Sahar bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait askeri fakülteyi bombaladı.
Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öne sürüldü.
Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23