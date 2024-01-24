  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siyonist Netanyahu'dan katliam yemini

Savunma sanayii alanında şok buluş! Cephede görünmezlik özelliği kazandıran kıyafet tasarlandı

ABD uçakları Irak'ta saldırı düzenledi

Avrupa ülkesinden sürpriz karar! 370 milyon Euro'ya ne kadar İHA geliyorsa o kadar satın alacaklar

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 'X Hastalığı' yorumu

Yeniden Refah Partisi'nden flaş karar! Şeyh Sait'in torununu o ilden aday gösterdiler

Şimdi ne olacak? Arda ile ilgili şok yeni gelişmeyi duyurdular! İspanyollar 'takım var' diyerek duyurdular!

Türkiye'de tüm marketlerde satılan Falım sakızla ilgili şok gelişme! Almanlar 'hile var' diyerek duyurdu

Ezber bozan gelişme: Süper lig devi Beşiktaş'ta gündem artık transfer! Taraftarlar isyan sinyalini verdiler...

Dünya gündemini altüst edecek gelişme! Beyaz eşya devi Bosch, iflas sinyali verdi
Dünya
6
ABD uçakları Irak'ta saldırı düzenledi

2024-01-24 01:07:42
ABD uçakları Irak'ta saldırı düzenledi

Bir süredir Irak'taki üsleri hedef alınan ABD'nin Haşdi Şabi milislerini savaş uçaklarıyla vurduğu bildirildi.

#1
Foto - ABD uçakları Irak'ta saldırı düzenledi

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan Haşdi Şabi'ye bağlı askeri fakülteye ABD'nin saldırı düzenlediği iddia edildi.

#2
Foto - ABD uçakları Irak'ta saldırı düzenledi

Yerel basınında çıkan haberlere göre, ABD'ye ait uçaklar, Babil'in Curf el-Sahar bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait askeri fakülteyi bombaladı.

#3
Foto - ABD uçakları Irak'ta saldırı düzenledi

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öne sürüldü.

#4
Foto - ABD uçakları Irak'ta saldırı düzenledi

Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

#5
Foto - ABD uçakları Irak'ta saldırı düzenledi

Kaynak: AA

Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
Gündem

Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli kar uyarısında bulundu.
Trump'tan tarihi itiraf: Milyonlarca insanı öldürdük! Orta Doğu'ya dönüyoruz
Dünya

Trump'tan tarihi itiraf: Milyonlarca insanı öldürdük! Orta Doğu'ya dönüyoruz

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin son yaşanan gelişmelerle yeniden Orta Doğu'ya girdiğini belirterek, '9 trilyon dolar harcadık, bizim ..
Fenerbahçe ile ilgili bomba iddia: Ali Koç İsmail Kartal'ın yerine onu getirecek
Spor

Fenerbahçe ile ilgili bomba iddia: Ali Koç İsmail Kartal'ın yerine onu getirecek

Şampiyonluk yolunda konuk ettiği Samsunspor maçında 2 puan bırakan Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını canlı yayında açıkladı
Ekonomi

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını canlı yayında açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüz..
Son dakika! TBMM Genel Kurulu'nda İsveç kararı
Gündem

Son dakika! TBMM Genel Kurulu'nda İsveç kararı

TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Te..
21 yıl sonra geri dönüş imkanı! Beyin göçü öyle değil böyle olur
Gündem

21 yıl sonra geri dönüş imkanı! Beyin göçü öyle değil böyle olur

Türkiye bilim ve teknoloji alanında yaptığı atılımlarla beyin göçünü tersine çevirmeye başladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23