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ABD merkezli FOX’tan büyük skandal! İstanbul’u Türkiye’den sildiler

2023-08-27 15:06:49
ABD merkezli FOX’tan büyük skandal! İstanbul’u Türkiye’den sildiler

Asılsız ve uydurma haberlerle Türkiye'yi hedef alan ABD merkezli yayın kuruluşu FOX, yeni bir skandala imza attı. FOX News'in haber sitesi, ürettiği içeriklerde kullandığı Orta Doğu haritasına Türkiye'yi de dahil etti. Söz konusu haritadaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Kanalın kullandığı Türkiye haritasında İstanbul'un yer almadığı görüldü. Öte yandan FOX'un, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çeken Disney Plus'ı da bünyesinde barındırdığı biliniyor.

#1
Foto - ABD merkezli FOX’tan büyük skandal! İstanbul’u Türkiye’den sildiler

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimler öncesinde Türkiye'yi hedef alan asılsız ve uydurma haberlerle gündeme gelen Amerikan FOX News, büyük bir skandala imza attı.

#2
Foto - ABD merkezli FOX’tan büyük skandal! İstanbul’u Türkiye’den sildiler

Seçim sürecinde yaptığı yalan haberlerle kirli algı operasyonlarına ön ayak olan, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde asılsız haberlerle toplumun sinir uçlarına dokunan FOX tarafından yayınlanan Türkiye haritası büyük tepki çekti.

#3
Foto - ABD merkezli FOX’tan büyük skandal! İstanbul’u Türkiye’den sildiler

"İSTANBUL'SUZ TÜRKİYE" PROVOKASYONU! FOX News'in haber sitesi, ürettiği içeriklerde kullandığı Orta Doğu haritasına Türkiye'yi de dahil etti.

#4
Foto - ABD merkezli FOX’tan büyük skandal! İstanbul’u Türkiye’den sildiler

Söz konusu haritadaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Kanalın kullandığı Türkiye haritasında İstanbul'un yer almadığı görüldü.

#5
Foto - ABD merkezli FOX’tan büyük skandal! İstanbul’u Türkiye’den sildiler

ERMENİ LOBİSİNE BOYUN EĞEN DİSNEY'İ BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR Öte yandan FOX'un, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çeken dijital yayın platformu Disney Plus'ı da bünyesinde barındırdığı biliniyor.

#6
Foto - ABD merkezli FOX’tan büyük skandal! İstanbul’u Türkiye’den sildiler

Yapımında 8 milyon dolar harcanan ve uluslararası niteliğe sahip olan dizinin, Ermeni lobisinin baskısı sonucu FOX TV'de "yerel" olarak yayınlanması kararına tepki yağarken işin perde arkası da gün yüzüne çıkmıştı.

#7
Foto - ABD merkezli FOX’tan büyük skandal! İstanbul’u Türkiye’den sildiler

Skandal baskının yaratıcısı olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) başkanının terör bağlantıları ifşa olmuştu. Kanal, Disney'in imza attığı skandalda göz boyamak adına "Atatürk'e sahip çıkıyoruz" yalanına soyunmuş, bu durum büyük tepki uyandırmıştı.

#8
Foto - ABD merkezli FOX’tan büyük skandal! İstanbul’u Türkiye’den sildiler

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