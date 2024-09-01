ABD İstanbul’da Vatikan gibi bir devlet kurmak istiyor

ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK CEMAAT UKRAYNA ORTODOKS KİLİSESİ Ukrayna ülkesindeki Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklama kararı aldı. Öncelikle Ukrayna’daki Ortodoks cemaatinin nasıl yapısal bir durumu var. Böylesi bir karar ile ne amaçlanıyor? Ukraynalıların büyük kısmı, Ruslar gibi Hristiyanlığın Ortodoksluk mezhebine mensup olmakla birlikte, Ukrayna’daki Ortodokslar, başlıca iki cemaate ayrılıyor. Ülkedeki en büyük cemaat, hala Rus Ortodoks Kilisesi’nin (Moskova Patrikhanesi) Ukrayna Kolu’na bağlı. Milliyetçi kesimlerin başını çektiği, sayıca daha az olan kitle ise, Fener Patrikhanesi’ne bağlı. Ukrayna’nın 1991’de Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazandığı dönemde, bazı milliyetçi rahipler, Moskova Patrikhanesi ile bağlarını kopartarak, kendi milli kiliselerini kurduklarını ilan etmişti. Ne var ki, Ortodoks dünyasında, bir kilisenin tam anlamıyla meşru sayılması için, ya Fener’den, ya da diğer Ortodoks patrikhanelerinden tanınma alması gerekiyor. Moskova’dan ayrılan bu kiliseler, 2018’e kadar, tanınmadan kaldı. 2018 yılı sonlarındaysa, o zamanki Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun girişimiyle ve ABD’nin devreye girmesiyle, Fener Patrikhanesi, Ukrayna’nın Moskova Patrikhanesi’nin değil, kendisinin ruhani alanına girdiğini ilan etti. Fakat Ukrayna, hem Rusya, hem de Moskova Patrikhanesi açısından büyük önem taşıdığı için, Fener’in bu kararı, Moskova’nın Fener’le köprüleri atmasına ve Ortodoks dünyasındaki en büyük bölünmenin yaşanmasına neden oldu.