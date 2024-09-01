ABD İstanbul’da Vatikan gibi bir devlet kurmak istiyor

FENER’İ ETKİN HALE GETİRMEK TÜRKİYE’NİN EGEMENLİĞİNE ZARAR VERİR Ukrayna’daki Ortodokslar Fener Rum patrikhanesine bağlanırsa ne olur? Başta Türkiye olmak üzere bu durumdan bölge nasıl etkilenir? Ukrayna’nın Rusya’dan bağımsız olma hakkı var ve Ukrayna’nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü savunmak, Türkiye açısından da önemli. Ne var ki, Fener Patrikhanesi’ni Ukrayna’da egemen kılmaya çalışmak, bağımsızlığa pek hizmet etmez ve Fener’i buralarda etkin hale getirmek, Türkiye’nin egemenlik haklarına zarar verir. Zira Türkiye, Lozan Anlaşması’nda karşısındaki devletlere, Fener Patrikhanesi’nin sadece ve sadece Türkiye’deki Rum Ortodoks cemaatin dini kurumu olarak kalacağını, bunun dışında bir yetkisinin olmayacağını kabul ettirdi. Bu şartlarda, Ukrayna’da onlarca milyon kişinin doğrudan Fener’e bağlanması ve çeşitli devletlerin yetkililerinin bu konuda Fener’e destek vermeleri, Lozan’daki bu statüyü tamamen zedeler. Şimdi bazıları, “Fatih Sultan Mehmet zamanında Rum Patriği’ne geniş yetkiler vererek imparatorluktaki bütün Ortodoksları yönetmişti. Türkiye de, Fener’e geniş yetkiler verirse, bütün Ortodoks dünyasını yönetebilir” diyor. Bu kişilere, şunları soralım: Şu anda Türkiye, dünya siyasetinde Fatih dönemindeki konumunda mı? Türkiye daha şu anda bile Fener Patriği’nin faaliyetlerini denetleyemiyor iken, patriğin bir de ABD vatandaşı olması durumunda, Türkiye mi Ortodoks dünyasını denetler, yoksa ABD mi, Türkiye’de bulunan böyle bir kuruluşu denetim altına almış olur?