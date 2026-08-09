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ABD, İngiltere ve Çin şoke oldu: MİT, küresel devleri geride bırakarak dünyanın zirvesine yerleşti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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ABD, İngiltere ve Çin şoke oldu: MİT, küresel devleri geride bırakarak dünyanın zirvesine yerleşti

Yapay zeka tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir küresel istihbarat analizi, Türkiye'nin gururu MİT'in dünya devlerini geride bırakarak dördüncü sıraya oturduğunu gözler önüne serdi. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi ajan takaslarından sınır ötesindeki nokta operasyonlara kadar pek çok kritik başarı, MİT'in sahadaki rakipsiz gücünü tüm dünyaya kanıtladı. Operasyonel hız, ileri teknoloji entegrasyonu ve sarsılmaz koordinasyon sayesinde Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir merkezi haline geldiğine işaret eden Star yazarı İbrahim Güneş, MİT'in tarihi başarısını köşesine taşıdı. İşte Güneş'in yazısı:

#1
Foto - ABD, İngiltere ve Çin şoke oldu: MİT, küresel devleri geride bırakarak dünyanın zirvesine yerleşti

Ulusal güvenliğin birkaç temel kilit taşı vardır. Onlardan birisi de elbette Milli İstihbarat Teşkilatı... Yapay zeka bu konuda bir araştırma paylaşıyor. Ve MİT'i en etkili istihbarat servisleri sıralamasında 4. sıraya yerleştiriyor. İster 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük ajan takasının Ankara'da yapılmasına bakın, isterseniz Van'da İran muhalifi bir kişiyi kaçırmaya çalışan ajanların paketlenmesi operasyonuna... FETÖ'cülerin canına ot tıkayan, terör örgütlerini kötürüm bırakan kahramanlarımız var... Bu yüzden en etkili istihbarat teşkilatları sıralamasında ABD, İngiltere, Çin'in ardından Türkiye geliyor...

#2
Foto - ABD, İngiltere ve Çin şoke oldu: MİT, küresel devleri geride bırakarak dünyanın zirvesine yerleşti

FETÖ'cülerin MİT'e sızmayı başaramayınca 15 Temmuz gecesi saldırı helikopterleriyle ateş açması, kahramanlarımızın da ellerindeki silahlarla o helikopterlere karşılık vermesi hala gözümün önünde... Asırlık Gece dizisinde o anları anlatan kahramanların söyledikleri aslında MİT'in neden bu kadar güçlü olduğunu da ortaya koyuyor... Yapay zekanın yaptığı araştırmaya göre MİT'in bu kadar güçlü olmasının sebepleri şunlar... Operasyonel Hız: Saha kabiliyetlerinde "çok yüksek" dereceye sahip olması. Teknoloji Entegrasyonu: SİHA ve ileri teknoloji unsurlarının sahada etkin kullanımı. Sınır Ötesi Etki: Nokta operasyonları ve hızlı reaksiyon yeteneği...

#3
Foto - ABD, İngiltere ve Çin şoke oldu: MİT, küresel devleri geride bırakarak dünyanın zirvesine yerleşti

Milli İstihbarat Akademisi'nin İstanbul'daki bir etkinliğine katılmıştım o gün MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın çizdiği dünya tablosu "Kötü günler geride kaldı. Daha kötüleri gelecek" şeklindeydi. ABD-İsrail-İran Savaşı, Hürmüz Krizi, enflasyon baskısı, siyasal istikrarsızlıklar. Karadeniz'de vurulan gemiler, Kalın'ı haklı çıkarıyor ne yazık ki; Bu yüzden Türkiye temposunu hiç düşürmeden koşmaya devam etmek zorunda. Bu satırları gönül coğrafyalarındaki etkimizin avantajları ve açık gizli hasım devletlerin çektiği operasyonların dezavantajlarını düşünerek yazıyorum...

#4
Foto - ABD, İngiltere ve Çin şoke oldu: MİT, küresel devleri geride bırakarak dünyanın zirvesine yerleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu güvenlik mimarisi, MİT'in bu süreçlere adaptasyonuyla MİT, TSK, EMNİYET koordinasyonunun güçlendirilmesinin ülkeyi nereden nereye getirdiğini, PKK terörünün tarihe gömülmek üzere olduğunu da unutmamak gerekiyor... Dışişleri mensuplarımızın diplomasi koridorlarında, güvenlik güçlerimizin zorlu sahalarda yazdığı destanların kimini görüyoruz, kimini yıllar sonra öğreneceğiz... Bu yüzden buradan şöyle söylemek istiyorum. İyi ki varsınız kahramanlarımız. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin...

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