ABD, İngiltere ve Çin şoke oldu: MİT, küresel devleri geride bırakarak dünyanın zirvesine yerleşti

FETÖ'cülerin MİT'e sızmayı başaramayınca 15 Temmuz gecesi saldırı helikopterleriyle ateş açması, kahramanlarımızın da ellerindeki silahlarla o helikopterlere karşılık vermesi hala gözümün önünde... Asırlık Gece dizisinde o anları anlatan kahramanların söyledikleri aslında MİT'in neden bu kadar güçlü olduğunu da ortaya koyuyor... Yapay zekanın yaptığı araştırmaya göre MİT'in bu kadar güçlü olmasının sebepleri şunlar... Operasyonel Hız: Saha kabiliyetlerinde "çok yüksek" dereceye sahip olması. Teknoloji Entegrasyonu: SİHA ve ileri teknoloji unsurlarının sahada etkin kullanımı. Sınır Ötesi Etki: Nokta operasyonları ve hızlı reaksiyon yeteneği...