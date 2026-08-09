ABD, İngiltere ve Çin şoke oldu: MİT, küresel devleri geride bırakarak dünyanın zirvesine yerleşti
Yapay zeka tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir küresel istihbarat analizi, Türkiye'nin gururu MİT'in dünya devlerini geride bırakarak dördüncü sıraya oturduğunu gözler önüne serdi. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi ajan takaslarından sınır ötesindeki nokta operasyonlara kadar pek çok kritik başarı, MİT'in sahadaki rakipsiz gücünü tüm dünyaya kanıtladı. Operasyonel hız, ileri teknoloji entegrasyonu ve sarsılmaz koordinasyon sayesinde Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir merkezi haline geldiğine işaret eden Star yazarı İbrahim Güneş, MİT'in tarihi başarısını köşesine taşıdı. İşte Güneş'in yazısı: