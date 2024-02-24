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Dünya
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ABD, Husilere ait gemisavar balistik füzesini vurdu

2024-02-24 23:01:45
ABD, Husilere ait gemisavar balistik füzesini vurdu

Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi yönüne gemisavar balistik füze fırlatıldı.

#1
Foto - ABD, Husilere ait gemisavar balistik füzesini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

#2
Foto - ABD, Husilere ait gemisavar balistik füzesini vurdu

Açıklamada, Husi kontrolündeki bölgelerden ABD bandıralı Torm Thor adlı kimyasal tanker gemisinin hedef alındığı tahmin edilen bir gemisavar balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi.

#3
Foto - ABD, Husilere ait gemisavar balistik füzesini vurdu

Füzenin Aden Körfezi'ne doğru ateşlendiği aktarılan açıklamada, herhangi bir yaralanma olmadan füzenin düşürüldüğü kaydedildi.

#4
Foto - ABD, Husilere ait gemisavar balistik füzesini vurdu

Kızıldeniz'deki durum

#5
Foto - ABD, Husilere ait gemisavar balistik füzesini vurdu

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

#6
Foto - ABD, Husilere ait gemisavar balistik füzesini vurdu

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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