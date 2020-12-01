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AA yılın fotoğrafları oylamasını başlattı! O kare damga vurdu

2020-12-01 10:03:28
AA yılın fotoğrafları oylamasını başlattı! O kare damga vurdu

Anadolu Ajansı 2020'nin yılın fotoğraflarını oylamaya sundu. Antalya ve Malatya'dan gelen iki görüntü ise en ilginç ve aykırı fotoğraflar arasına girdi.

#1
Foto - Anadolu Ajansı’nın (AA) gözüyle 2020'ye damga vuran olaylara ait fotoğraflar, saat 09.00'dan itibaren oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride

Anadolu Ajansı’nın (AA) gözüyle 2020'ye damga vuran olaylara ait fotoğraflar, saat 09.00'dan itibaren oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" seçilecek. AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Çin, Şili, Lübnan, İran, Suriye, Yunanistan, İskoçya, Rusya, ABD, Fransa, Libya, Hindistan, Kolombiya, Filistin, Azerbaycan, Irak, Bosna Hersek, Filipinler, Suudi Arabistan, Tayland ve Brezilya gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 76 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

#2
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Şili'nin başkenti Santiago'da Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya karşı ve insan haklarının savunulmasında süreklilik ve yeni bir anayasa talebiyle gösteri düzenlendi. Güvenlik güçleri gösteriye tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında bir köpek te gösterinin ortasında yer aldı.

#3
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), dünya genelinde büyük can kayıplarına neden oldu. Çin’in Guangzhou kentinde salgına karşı tedirginliği artan vatandaşlar tıbbi maskelerle kendini korumaya çalışırken, ateş ölçümleri ile kalabalık ortamlara girişlerde önlem alınmaya çalışıldı.

#4
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki hükümet binası önünde toplanan göstericiler, Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümeti protesto etti. Güvenlik güçleri, binanın önündeki demir bariyerleri aşan göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında Lübnanlı bir baba ile kucağındaki oğlu zor anlar yaşadı.

#5
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüsün bulunduğu bölgede kalanları arama çalışmaları devam ederken, ekiplerin üzerine de çığ düştü. 42 kişinin öldüğü felakette, karlar altında kalan arkadaşının yeleğini alan bir asker, gözyaşlarına hakim olamadı.

#6
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirilirken, virüsün yayılmasını engellemek için türbede dezenfekte işlemleri yapıldı.

#7
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Beşşar Esed rejimi ordusunun İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği kara ve hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti. İdlib'in Marrıtmısrın beldesine düzenlenen saldırıda yaralananlar, hastanede tedavi altına alındı.

#8
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca sığınmacının Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısında bekleyişi sürerken, bazı sığınmacılar sınırdaki teli keserek karşıya geçmeye çalıştı.

#9
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam etti.

#10
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Şili'de hükümet karşıtlığına dönüşen protestolar Concepcion kentinde de devam etti. Güvenlik güçleri, kaçan göstericileri yakalamaya çalıştı.

#11
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde teröre karşı birlik olmaya çağırdı.

#12
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen ve Pazarkule Sınır Kapısı yanındaki ormanlık alanda toplanan sığınmacılar, Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti. Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz bombaları attı. Gazdan, yanına aldığı köpeğiyle sınıra gelen bir sığınmacı da etkilendi.

#13
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen kentlerden New York'ta virüs nedeniyle ölenlerin sayısı her gün artarken, Brooklyn Hastanesi çıkışında bir doktorun yorgun olduğu gözlendi.

#14
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), başkent Trablus’un güneyindeki Hafter milislerine karşı bütün cephelerde başlattığı “Barış Fırtınası Operasyonu” sürdü. UMH birlikleri, operasyon kapsamında başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde, Hafter milisleri ile çatıştı.

#15
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara Tunalı Hilmi Caddesi girişinde denetim yapan polis memurları, ilk iftarlarını da görevleri başında kumanya ile açtı.

#16
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan yüzlerce kişinin sağlığına kavuşturulduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, bir sağlık çalışanının uzun süredir yüzünde takılı bulunan koruyucu gözlüğünün buğulandığı gözlendi.

#17
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde görevli olan hemşireler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı alan işitme engelli bir hastayla kağıda yazdıkları notlarla iletişim kurdu.

#18
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Minneapolis'te, göstericiler bazı mağazaları ateşe verdi.

#19
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi Georgia eyaletinin Atlanta kentinde protesto edildi. Göstericiler bir polis aracını ateşe verdi.

#20
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği ülkelerden Hindistan'da Nigambodh Ghat krematoryumunda iki ayda 500'den fazla koronavirüs cenaze işlemi gerçekleştirildi. Koruyucu kıyafetler giyen bir aile bireyi, koronavirüs nedeniyle vefat eden kişinin cenaze işlemi öncesinde vedalaştı.

#21
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: İstanbul’un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması sonrası namazlar kılınmaya başlandı.

#22
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle limanda yangın çıktı ve çevredeki birçok binada hasar oluştu.

#23
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Turmus Ayya köyünde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede yeni Yahudi yerleşim birimleri inşası ve Ayrım Duvarı'na karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti.

#24
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Dorsede saklanan düzensiz göçmenlerin sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Araçtan indirilen ve sıcaktan bunaldıkları gözlenen göçmenlere su verildi.

#25
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen üçüncü gecesinde de canlılığını korudu. Kenosha’daki gösterilerde silahlı kişiler arasında çatışma çıktı. Bir kişi göğsünden yaralandı.

#26
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 21 kişi öldü. Görevliler, olay yerinde bazı vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

#27
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'deki Srinagar şehrinde bulunan Barzulla bölgesinde, Hint güvenlik güçlerine bağlı milis güçler ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çatışma çıktı. Olay yerinde bulunan siviller, korku ve üzüntü yaşadı.

#28
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Ermenistan'ın balistik füzelerle vurduğu ve 21 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı Azerbaycan'ın Gence kentindeki saldırıda hayatını kaybedenler son yolcuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden ve babası cephede olan bir çocuğun dayısı, yeğeninin naaşına sarılarak gözyaşı döktü.

#29
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Irak’ın başkenti Bağdat’ta, 25 Ekim 2019’da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle patlak veren gösterilerin birinci yılında protestocular, Cumhuriyet Köprüsü üzerinde toplandı. Eylemi gerçekleştiren göstericilerden bazılarının askerlere taş ve molotof kokteyli ile saldırması üzerine çatışma çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan bir gösterici, bölgeden uzaklaştırıldı.

#30
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde, iki polisin elinde bıçak bulunan bir siyahiyi 10 kurşun sıkarak öldürmesine yönelik protestolar ikinci gününde de devam etti. Zaman zaman göstericilerle polis karşı karşıya gelirken, bir polisin üzerine kırmızı boyalar atıldı.

#31
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı.

#32
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Fransa’nın başkenti Paris’te, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısına karşı gösterileri düzenlendi. Yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmeye başlandığı saatlere yakın binlerce kişi parlamento binası yakınındaki Saint-Germain bulvarında toplanarak tasarıyı protesto etti. Polis kalabalığa gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

#33
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında bulunan Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nda ikinci patlama meydana geldi. Yanardağ çevresindeki vatandaşlar, dumana bulanan hayvanlarını temizlemeye çalıştı.

#34
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunup okula getirilen "Fındık" isimli köpek, öğrencilerin ilgisiyle karşılandı. Forma da giydirilen Fındık, adeta okulun bir öğrencisi oldu ve derslere de alındı. Bir süre sonra “gençlik hastalığı”na yakalanan Fındık yaşamını yitirdi.

#35
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunup okula getirilen "Fındık" isimli köpek, öğrencilerin ilgisiyle karşılandı. Forma da giydirilen Fındık, adeta okulun bir öğrencisi oldu ve derslere de alındı. Bir süre sonra “gençlik hastalığı”na yakalanan Fındık yaşamını yitirdi.

#36
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Van'ın Başkale ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Kocaköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Baran Erbay, akrabalarının kurduğu çiftlikte 11 deveye çobanlık yapıyor. Develer, iki kardeşin sofrasına zaman zaman konuk oluyor.

#37
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: İdlib'deki bombardımandan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı 4 yaşındaki Selva, ailesi ile geldiği Türkiye'deki akrabalarının yanında gerçek oyuncaklarla oynarken yüzüne yansıyan mutluluk, etrafındakilere de yaşama sevinci kattı.

#38
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Esed rejiminin, Suriye'nin İdlib kentine yönelik hava saldırısında ağır yaralanan ve Türkiye'de tedaviye alınan 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed Abdulkerim Ubeyd, ailesine kavuştu. Anne Emine Şehad ile baba Abdulkerim Ahmed Ubeyd (solda), 18 günden bu yana haber alamadıkları çocuklarına uzun süre sarılarak gözyaşı döktü.

#39
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Kolombiya’nın Soacha kentindeki bir okulda öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına tedbir olarak ev yapımı maskelerle eğitimlerine devam etti. Salgınla beraber azalan maske stokları fiyatların artmasına neden olurken insanlar, kendi maskelerini yapmaya başladı.

#40
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: İstanbul Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Nuruosmaniye Camisi'nde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

#41
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın dört bir yanına yayılması, çok sayıda ülkeyi çeşitli tedbirler almaya itti. Suudi Arabistan, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 2 Mart'tan itibaren dünya genelinden umre ziyaretlerini, 20 Mart'tan itibaren de kutsal mekanlar Mekke'deki Harem-i Şerif (Mescid-i Haram) ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye her türlü ziyareti durdurdu. Alınan kararın ardından, Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulundu.

#42
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Kışı geçirdikleri Güneydoğu'dan havaların ısınmasıyla 300-400 kilometre uzaklıktaki Bingöl ve Erzurum'da yaylalara doğru yola çıkan göçerler, yüzyıllardır tarihi Palu Köprüsünden geçiyor. Sürülerin Murat Nehri üzerindeki köprüden geçişi görsel şölen oluşturuyor.

#43
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir hastanenin yeni doğan ünitesinde, yeni tip koronavirüsten korunmaları için bebeklere yüz siperliği takılarak önlem alınıyor.

#44
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Antalya'da kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaştığı "Örümcek Adam" kostümünü, bu sefer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara moral vermek için giyen Burak Soylu, herkesin yardımına koşuyor.

#45
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: İstanbul'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktı. 65 yaş üstü vatandaşlar Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde iznin verildiği 11.00-15.00 saatleri arasında sokakta yürüyüş yaptı.

#46
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belirlenen Akdeniz Üniversitesi Camii avlusu ve dışında da kılındı.

#47
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Nevşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen "açık hava sineması" etkinliğine katılanlar, araçlarının içinden sinema filmi izledi. Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajına etkinlik için gelen yüzlerce araç, kurulan iki dev ekranın karşısına belediye görevlilerinin yardımıyla park etti.

#48
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Van'ın Başkale ilçesinde, yüksek kesimlerdeki karın erimesiyle derelerde oluşan menderesler göz kamaştıran güzellikleriyle görsel şölen sunuyor. Kışın bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen menderesler, yazın da yeşilin tüm tonlarıyla renklenen yaylalarda etkileyici manzaralar oluşturuyor.

#49
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki ünlü Copacabana plajında, Kovid-19 ölümlerini ve hükümetin salgın ile mücadele kapsamındaki politikalarını protesto etmek amacıyla göstericiler, başlarına siyah haç diktikleri 100 adet sembolik mezar kazdı.

#50
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Van'da hayvanları için patoz ile kışlık yem hazırlayan çiftçiler, gün batımında görüntülendi.

#51
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı kapsamında Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, yaralı deniz kaplumbağalarının tedavilerini gerçekleştiriyor. Tedavileri tamamlandıktan sonra rehabilitasyon sürecinden geçirilen kaplumbağalar, doğal yaşam alanlarına alışabilmesi için bir süre denizde oluşturulmuş özel bölmelerde gözlem altında tutuluyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği tarafından "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edilen dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, kaplumbağaların tutulduğu alanda dalış yaparak yavru caretta carettaların ilk adımlarına şahitlik etti.

#52
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan ve sayıları 5 bini bulan mandaların, günün sonunda ferahlamak için girdikleri sudaki görüntüleri görsel şölen sunuyor.

#53
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde henüz 3 aylıkken ağır bir deri hastalığı olan "Pemfigus"a yakalanan 11 yaşındaki Meryem Es-Sah, yüzü ve vücudunun birçok bölgesindeki yaralarından kurtulup yaşıtlarıyla oynamak için uzanacak yardım elini bekliyor. Hastalığı nedeniyle yüzü ve vücudunun birçok bölgesinde derisi soyulan 11 yaşındaki Meryem, ağrı kesicilerin etkisiyle acılarını unutup ayakta duruyor.

#54
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Suriye'nin İdlib ilinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'ye getirilen, doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebek, protez bacaklarıyla İdlib'e döndü. Türkiye'deki ilgili kuruluşların gözetiminde geçirdiği 7 haftalık adaptasyon sürecinin ardından sığındıkları çadırlarına dönen Muhammed bebek, babası Halit Mısaytıf ile vakit geçiriyor.

#55
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: İran'da koronavirüs teşhisi konulan çocuklar, başkentteki Ali Asger Çocuk Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

#56
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Suriye'deki evlerine atılan bomba nedeniyle vücudunun büyük bölümü yanan Hane Ama Dimo'nun yüzü, Antalya'da yapılan doku nakliyle güldü. Yeni yüzüyle daha mutlu olan Hane, birkaç estetik ameliyatın ardından hastaneden taburcu edilecek.

#57
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: İstanbul'da akşam saatlerinde beliren hilal, Büyük Çamlıca Camisi ile güzel görüntü oluşturdu.

#58
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: İstanbul'da etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, Haliç’te güzel görüntü oluşturdu.

#59
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Malatya'da ilerleyen yaşlarına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan ve tribünden destek veren Fatma ile Orhan Mutlu çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanması nedeniyle stada gidememenin üzüntüsünü yaşıyor.

#60
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde bir araya gelen gençler, göl üzerinde futbol oynamanın keyfini yaşadı.

#61
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Bir çok ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile tanışan Türkiye, kamusal alanda ve sivil yaşamda bazı tedbirler aldı. Ülkedeki bütün spor faaliyetlerinin bir sonraki karara kadar durdurulmasından sonra sporcular da bu tedbirlere uyup zorunda kalmadıkça evlerinden çıkmama kararı alarak evlerinde spor yapmaya başladı. Salgınla mücadele kapsamında sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki Osmanlıspor futbolcusu Beykan Şimşek, günlük antrenmanlarını kendi evinde gerçekleştirdi.

#62
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, seyircisiz oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı öncesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda tribünler, soyunma odaları, yönetim binaları, turnikeler, görevlilerin bulunduğu odalar dahil tüm alanlarda temizlik yapıldı.

#63
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Küçük yaşta tedavi amaçlı başladığı yüzmede 95'i birincilik olmak üzere 180 madalya kazanan milli yüzücü Nil Şahin'in hedefi, 2021 yılında düzenlenmesi beklenen dünya şampiyonası ve paralimpik oyunlarında derece elde etmek.

#64
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: Masterlar yüzme şampiyonalarında çok sayıda Türkiye rekoru bulunan eski milli triatlet Pınar Avşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kondisyon kaybının önüne geçmek için antrenmanlarını evinin bahçesine kurduğu portatif havuzda yapıyor. Avşar, 4 metre uzunluğunda, 1 metre derinliğindeki portatif havuzda, soğuktan korunmak için özel giysi ve bele bağlanan bir lastikle antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

#65
Foto - AA’nın Geleneksel

AA’nın Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması: ABD'nin New York kentinde "Profesyonel Rodeocular" oluşumu tarafından düzenlenen Rodeo şovu, Madison Square Garden'da başladı. Ünlü spor sahasını bir arenaya çeviren rodeocular, yüzlerce kiloluk boğaların üzerinde gösteri yaptı.

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Uçuşlar iptal mi edilecek? İç hat dış hat uçuşlar kapatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ..

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