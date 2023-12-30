2023-12-30 10:44:43 A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları
A101 4 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Perşembe gününde A101’de; SEG buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesinden Toshiba TV’lere, mutfak gereçlerinden bebek ürünlerine kadar birçok indirim dikkat çekiyor. A101 marketleri 4 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni yılın ilk haftasında A101’de; televizyondan beyaz eşyalara, filtre kahve makinesinden tencere çeşitlerine, çatal-kaşık takımlarından borcam ürünlerine, elektrikli motorlu bisikletten bebek ürünleri ve yatak örtülerin, tuvalet kağıdından çamaşır suyuna kadar pek çok indirimli avantaj seçeneği yer alıyor.