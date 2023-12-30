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Ekonomi
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A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

2023-12-30 10:44:43
A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

A101 4 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Perşembe gününde A101’de; SEG buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesinden Toshiba TV’lere, mutfak gereçlerinden bebek ürünlerine kadar birçok indirim dikkat çekiyor. A101 marketleri 4 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni yılın ilk haftasında A101’de; televizyondan beyaz eşyalara, filtre kahve makinesinden tencere çeşitlerine, çatal-kaşık takımlarından borcam ürünlerine, elektrikli motorlu bisikletten bebek ürünleri ve yatak örtülerin, tuvalet kağıdından çamaşır suyuna kadar pek çok indirimli avantaj seçeneği yer alıyor.

#1
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL Aprilla Saç Düzleştirici 279 TL Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL Arzum Seramik Tabanlı Ütü 679 TL Aprilla Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 99.90 TL Ultra Granit Tava 299 TL Ultra Granit Basık Tencere 419 TL Ultra Granit Derin Tencere 419 TL Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 3'lü Set 129 TL Manuel Kollu Rende 199 TL Pratik Basmalı Rende 119 TL Fiesta Sade 30 Parça Çatal-Kaşık Takımı 890 TL Dalyan Sade 36 Parça Çatal-Kaşık Takımı 1.390 TL

#2
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları - Resim: 3 Toshiba 58'' Ultra HD Android TV 13.999 TL Toshiba 55'' Ultra HD QLED Android TV 16.999 TL Onvo 50'' Ultra HD Anroid Smart LED TV 9.499 TL Lenovo Notebook 6.999 TL

#3
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları - Resim: 4 SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL SEG No-Frost Buzdolabı 14.499 TL SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 TL

#4
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 14.90 TL Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 139 TL Paşabahçe Borcam Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam 99.90 TL Renkli Cam Kase 49.90 TL ROUND Saklama Kabı 54.90 TL Kulplu Bardak 19.90 TL Tabaklık Rafı 89.90 TL Deco Trend Saklama Kabı 49.90 TL Silikon Kek Kalıpları 69.90 TL

#5
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

VOLTA VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 12.990 TL

#6
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

• Şeffaf Kova 59.90 TL • Desenli Basamak 49.90 TL • Karma Bebek Ürünleri 15.90 TL • Şeffaf Maşrapa 14.90 TL • Şeffaf Küvet 149 TL • Oval oyuncak Filesi 69.90 TL • Cam Mama Kavanozu 12.90 TL • Su Matarasu 25.90 TL

#7
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

• 3'lü Kanepe 4.490 TL • Masa Takımı 3.490 TL

#8
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

• Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 149 TL • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 199 TL • Jakarlı El Havlusu 14.90 TL • Jakarlı Banyo Havlusu 99.90 TL • Jakarlı Yüz Havlusu 37.90 TL • Koltuk Örtüsü 109 TL • Bayan Flanel Uzun Kollu Pijama Takımı 199 TL • Bay Tam fermuarlı Muline Sweatshirt 169 TL • Bay Bisiklet Yaka Sweatshirt 159 TL • Bay Havlu Yün Çorap 29.90 TL • 6'lı Elbise Askısı 27.50 TL

#9
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

• Oyuncak Puzzle Çeşitleri 29.90 TL • Rafadan Tayfa Aktivite Masam 449 TL • Oyuncak Pilli Dikey Süpürge 189 TL • Oyuncak Uzay Yolu Seti 379 TL • Oyuncak Boncuklu Takı Seti 99.90 TL • Oyuncak Canavar Araçlar 114 TL • Oyuncak Altını Islatan Bebek 99.90 TL • Oyuncak Okul Otobüsü 47.90 TL • Oyuncak Sök Tak Kamyon Çiftlik Dünyası 179 TL

#10
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

• 750 g Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 105 TL • 1.5L Sütaş Ayran 33.50 TL • 250 g Torku Dana Kavurma 149 TL • 1 kg Köy Sofrası Yerli İri Beyaz Nohut 59.90 TL • 500 g Oba Makarna Çeşitleri 10.50 TL • 1.5 kg Balye çiçek Balı 89.90 TL

#11
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

• 16'lı Mistral 2 Katlı Kağıt Havlu 109 TL • 32'li Mistral 2 Katlı Tuvalet Kağıdı 129 TL • 3 kg Hyper Hypo Ultra çamaşır Suyu 55 TL • Maxx Deluxe Saç Boyası Çeşitleri 34.90 TL • Mentor Tıraş Köpüğü Çeşitleri 37.90 TL

#12
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

#13
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

#14
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

#15
Foto - A101’den beyaz eşya ve Smart TV’lerde yeni yılın ilk indirimi! A101 4 Ocak aktüel ürünler fırsatları

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