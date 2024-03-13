2024-03-13 14:15:49 A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter
Ülkemizdeki büyük zincir marketlerden biri olan A101, 14 Mart 2024 Perşembe aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Başta ayçiçek yağı, kamp sandalyesi, bebek bezi, bulaşık deterjanı olmak üzere birden fazla üründe dev indirim yarın A101'de başlıyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerine sunmayı hedefleyen zincir mağazalarından biri olan A101, aktüel kataloğunu yayınladı. A101 hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar...