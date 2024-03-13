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A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

2024-03-13 14:15:49
A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

Ülkemizdeki büyük zincir marketlerden biri olan A101, 14 Mart 2024 Perşembe aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Başta ayçiçek yağı, kamp sandalyesi, bebek bezi, bulaşık deterjanı olmak üzere birden fazla üründe dev indirim yarın A101'de başlıyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerine sunmayı hedefleyen zincir mağazalarından biri olan A101, aktüel kataloğunu yayınladı. A101 hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar...

#1
Foto - A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

• Toshiba 58" Ultra HD 4K Android Tv 16.999 TL • HI-LEVEL 55' Ultra HD WebOS Smart Led Tv 11.999 TL • Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL • Onvo 43' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.899 TL • Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.499 TL • Mipo M25 Cep Telefonu 3.999 TL • Hometech Alfa 8TX Tablet 1.999 TL • Philips Powerbank 10.000 mAh 399 TL ￼

#2
Foto - A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

• SEG Inox No-Frost Buzdolabı 16.999 TL • SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 9.999 TL • SEG 9 Kg Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL

#3
Foto - A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

• Pierre Cardin Akıllı Baskül 349 TL • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 549 TL • Pierre Cardin Kulak ve Burun Kılı Temizleme Makinesi 79,90 TL • Singer Brilliance Dikiş Makinesi 6.499 TL • Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL • Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge 2.799 TL • Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 799 TL • Kiwi Elektrikli Cezve 379 TL • Kiwi Çelik Kettle 329 TL • Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 549 TL • Aprilla Saç Maşası 299 TL

#4
Foto - A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

• Erba Çekme Karavan 239.990 TL 

#5
Foto - A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

• APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL 

#6
Foto - A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

• Piranha Akıllı Drone 769 TL • Erinöz Morus Salıncak 3.790 TL • Gölgelikli Salıncak 1.299 TL • Katlanabilir Kamp Sandalyesi 199 TL • Büyük Boy Kamp Sandalyesi 549 TL • Katlanır Piknik Sandalyesi Çeşitleri 249 TL

#7
Foto - A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

• Taç Bella Döküm Derin Tencere 579 TL • Taç Bella Döküm Basık Tencere 579 TL • Taç Bella Döküm Tava 349 TL • Nehir Servis Gereçleri 99,90 TL

#8
Foto - A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

• Sona Tv Ünitesi 1.999 TL • Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop 5.299 TL • Petek Dekoratif Kitaplık 1.499 TL

#9
Foto - A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

• Kanatlı Kurutmalık 249 TL • Sinbo Ahşap Üç Katlı Raf 199 TL • Mini Ütü Masası 199 TL • Ütü Masası 429 TL • 4+1 Merdiven 579 TL

#10
Foto - A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

• Jwin Tuşlu Piyano 7.990 TL • Dijital Davul Seti 7.990 TL • Tuşlu Elektronik Org 399 TL

#11
Foto - A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

• PP Kabin Boy Valiz 569 TL • PP Makyaj Çantası 329 TL • PP Orta Boy Valiz 669 TL • PP Büyük Boy Valiz 769 TL • Saçaklı Kaymaz Taban Fitilli Salon Halısı 4m2799 TL • Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Saçaklı Salon Halısı 6m2 999 TL • Çift Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 129 TL • Tek Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 99 TL • Kaymaz Taban Fitlli Klozet Takımı 249 TL

#12
Foto - A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

#13
Foto - A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

#14
Foto - A101’de tozu dumana katacak indirim! Bu ürünler market açılır açılmaz biter

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