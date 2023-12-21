2023-12-21 15:11:00 A101 bugün tıklım tıklım dolacak! Öyle bir indirime gittiler ki… Poşetini alan, arkasına bakmadan hemen A101'e koşsun
Ülkemizdeki büyük zincir marketlerden biri olan A101, 21 Aralık Perşembe aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Birçok üründe indirim bugün başlıyor... Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerine sunmayı hedefleyen zincir mağazalarından biri olan A101, aktüel kataloğunu yayınladı. A101 hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde...