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A101 bugün tıklım tıklım dolacak! Öyle bir indirime gittiler ki… Poşetini alan, arkasına bakmadan hemen A101'e koşsun

2023-12-21 15:11:00
A101 bugün tıklım tıklım dolacak! Öyle bir indirime gittiler ki… Poşetini alan, arkasına bakmadan hemen A101'e koşsun

Ülkemizdeki büyük zincir marketlerden biri olan A101, 21 Aralık Perşembe aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Birçok üründe indirim bugün başlıyor... Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerine sunmayı hedefleyen zincir mağazalarından biri olan A101, aktüel kataloğunu yayınladı. A101 hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde...

#1
Foto - A101 bugün tıklım tıklım dolacak! Öyle bir indirime gittiler ki… Poşetini alan, arkasına bakmadan hemen A101'e koşsun

• Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 23.999 TL • HI-LEVEL 55' Ultra HD Smart Tv 10.999 TL • Toshiba 50' Ultra HD Android Tv 10.999 TL • Philips 43' Smart Led Tv 12.499 TL • GoSmart RGB Kablosuz Bluetooth Hoparlör 199 TL • Xiaomi Redmi 12C Cep Telefonu 5.299 TL • Seg çamaşır makinesi 7.399 TL • Seg buzdolabı 12.799 TL • Goodwest beyaz cam ankastre set 3'lü 5.299 TL

#2
Foto - A101 bugün tıklım tıklım dolacak! Öyle bir indirime gittiler ki… Poşetini alan, arkasına bakmadan hemen A101'e koşsun

• Pierre Cardin Saç Şekillendirici 479 TL • Pierre Cardin Saç Düzleştirici 299 TL • Pierre Cardin Epilasyon Seti 399 TL • Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 499 TL • Pierre Cardin Saç Sakal Düzeltici 349 TL • Pierre Cardin Dijital Baskül 179 TL • ASEL Midi Fırın 1.099 TL • Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.899 TL • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 859 TL • Kiwi Muglu Filtre Kahve Makinesi 499 TL • Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 439 TL • Kiwi Çocuk Waffle Makinesi 499 TL

#3
Foto - A101 bugün tıklım tıklım dolacak! Öyle bir indirime gittiler ki… Poşetini alan, arkasına bakmadan hemen A101'e koşsun

• VOLTA YIDE Elektrikli Moped için 27.990 TL   • Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 4.990 TL • Özge Koltuk Takımı 10.990 TL • Tuna Koltuk Takımı 10.990 TL • Buse Koltuk Takımı 10.990 TL

#4
Foto - A101 bugün tıklım tıklım dolacak! Öyle bir indirime gittiler ki… Poşetini alan, arkasına bakmadan hemen A101'e koşsun

• Çelik Termos Bardak 470 ml 249 TL • Krema Pompası 19,90 TL • Bisküvi Kalıpları 16,90 TL • Motivasyon Matarası 2'li 189 TL • Şef Bıçağı 69,90 TL • Luminarc Temperli Fırın Kabı Çeşitleri 89,90 TL • Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 299 TL • Keramika Desenli Kayık Tabak 44,90 TL

#5
Foto - A101 bugün tıklım tıklım dolacak! Öyle bir indirime gittiler ki… Poşetini alan, arkasına bakmadan hemen A101'e koşsun

• Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x300 cm 299 TL • Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 179 TL • Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 219 TL • Çift Kişilik Wellsoft Nohut Battaniye 249 TL • Knup Bay / Bayan Yün Görünümlü Fermuarlı Sweatshirt 239 TL • Bayan Kapüşonlu Modal Takım 299 TL • Bay Polar Boyunluk Bere 27,90 TL

#6
Foto - A101 bugün tıklım tıklım dolacak! Öyle bir indirime gittiler ki… Poşetini alan, arkasına bakmadan hemen A101'e koşsun

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