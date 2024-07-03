A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda

Bu kritik tur mücadelesi öncesinde ise güçlü kadrosu ile dikkatleri çeken Hollanda’yı yakından tanıyalım... Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde tek şampiyonluğunu 1988'de yaşayan Hollanda Milli Takımı, EURO 2024'te ana favorilerden biri olmamasına rağmen 2. şampiyonluk için mücadele ediyor. Öne çıkan futbolcuları Ronald Koeman’ın çalıştırdığı Hollanda'nın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Tijani Reijnders ve Jerdy Schouten sorumluluk alıyor. Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons, Donyell Malen ve Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor. Jeremie Frimpong ve Denzel Dumfries ise Hollanda'nın kanat oyunun işlemesi için en önemli parçalar.