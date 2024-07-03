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Spor
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A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda

2024-07-03 00:57:11
A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda

A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milli Takım maçı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazandı. Çeyrek finale yükselen Milli Takım, Hollanda ile eşleşti.

#1
Foto - A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu’nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Artur Dias düdük çaldı. Artur Dias’ın yardımcılıklarını ise Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yaptı.

#2
Foto - A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda

Leipzig’de yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Almanya ve Avrupa’nın başka şehirlerinden gelen Türk vatandaşların verdiği büyük destekle A Milli Futbol Takımımız, grup aşamasını Fransa ve Hollanda’nın önünde lider olarak tamamlayan Avusturya’yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Merih Demiral’ın 57. Saniyede ve 59. dakikada attığı gollerle tur biletini alan ve çeyrek finale çıkan millilerin rakibi Hollanda oldu.

#3
Foto - A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda

A Milli Takımımız, D Grubu’nu 3. Sırada bitiren ve son 16 turunda da Romanya’yı 3-0’lık skorla geçen Hollanda ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek. Milliler, 6 Temmuz Cumartesi akşamı saat 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda ‘Portakallar’ ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 1988'de kazandılar

#4
Foto - A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda

Bu kritik tur mücadelesi öncesinde ise güçlü kadrosu ile dikkatleri çeken Hollanda’yı yakından tanıyalım... Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde tek şampiyonluğunu 1988'de yaşayan Hollanda Milli Takımı, EURO 2024'te ana favorilerden biri olmamasına rağmen 2. şampiyonluk için mücadele ediyor. Öne çıkan futbolcuları Ronald Koeman’ın çalıştırdığı Hollanda'nın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Tijani Reijnders ve Jerdy Schouten sorumluluk alıyor. Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons, Donyell Malen ve Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor. Jeremie Frimpong ve Denzel Dumfries ise Hollanda'nın kanat oyunun işlemesi için en önemli parçalar.

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